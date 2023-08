La serie coreana “La chica enmascarada” (en inglés: “Mask Girl”) es una de las mejores alternativas para aquellos usuarios de Netflix que buscan una producción que mezcle la comedia, el drama y el thriller en una interesante historia. Está protagonizada por Go Hyun-jung, junto a un llamativo grupo de estrellas. ¿Te gustaría conocer quién es quién en la ficción? A continuación, te presentamos la guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que el show está dirigido por Kim Yong-hoon y se basa en el webtoon homónimo de Mae-mi, publicado entre 2015 y 2018.

Este se centra en la historia de Kim Mo-Mi, una oficinista acomplejada por su aspecto que se convierte en una personalidad de Internet enmascarada. Esto, hasta que una cadena de eventos inesperados y nefastos se apoderan de su vida.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA ENMASCARADA”?

1. Go Hyun-jung como Kim Mo-mi

Kim Mo-mi es la protagonista de la serie. Ella soñaba con convertirse en una celebridad cuando era joven, pero siempre se sintió intimidada por su apariencia. Entonces, parece que su deseo se hace realidad cuando emplea una máscara para volverse famosa en el mundo virtual.

La actriz que la interpreta es Go Hyun-jung, quien ha trabajado previamente en “The Day He Arrives”, “Mujer en la playa” y “Like You Know It All”.

Go Hyun-jung como Kim Mo-mi en la serie “La chica enmascarada” (Foto: Netflix)

2. Nana también como Kim Mo-mi

Nana también le da vida a Kim Mo-mi, pero luego de que esta cambia su apariencia al verse involucrada en un incidente inesperado. Entre sus proyectos previos, se encuentran “Anomalías”, “The Swindlers” y “Confession”.

Nana también interpreta a Kim Mo-mi en la serie “La chica enmascarada” (Foto: Netflix)

3. Ahn Jae-hong como Joo Oh-nam

Ahn Jae-hong asume el papel de Joo Oh-nam, un compañero de trabajo de Kim Mo-mi que la ama sin ser correspondido. Su único placer es ver transmisiones por Internet, por lo que se enreda con la protagonista en un suceso crucial para la trama.

En la filmografía del actor, destacan los títulos “Sola en la playa de noche”, “Grass” y “Tiempo de caza”.

Ahn Jae-hong como Joo Oh-nam en la serie “La chica enmascarada” (Foto: Netflix)

4. Yeom Hye-ran como Kim Kyung-ja

Yeom Hye-ran interpreta a Kim Kyung-ja, la madre de Joo Oh-nam. Ella está divorciada y hará todo lo posible para seguir los rastros de su hijo a lo largo de la serie.

La artista es famosa por sus roles en producciones como “La gloria”, “A la caza de espíritus malignos” y “Jeungin”.

Yeom Hye-ran es parte de la serie “La chica enmascarada” de Netflix (Foto: Ace Factory)

5. Daniel Choi

Daniel Choi es otro de los histriones de la serie. Él ha sido parte del elenco de “I Am Not Okay with This”, “The Beast” y “The Chronicles of Evil” y está representado por la agencia J-Wide Company.

Daniel Choi es parte de la serie “La chica enmascarada” de Netflix (Foto: J Wide Company)

Otros actores de “La chica enmascarada”:

Ren Hanami

Elaine Wang

Jolene Kim

Annie Sway

Anzu Lawson

Lee Jun-Young

El póster de la serie “La chica enmascarada” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LA CHICA ENMASCARADA”?

“La chica enmascarada” se estrena en Netflix el viernes 18 de julio del 2023. Puedes ver todos sus capítulos desde su fecha de lanzamiento. Accede a través de este enlace.

VIDEO RELACIONADO

Hay películas de terror cuyos escalofriantes sucesos no se limitaron únicamente a la ficción, si no, que estos se vieron reflejados en la realidad. Aquí te presentamos tres películas con un detrás de cámaras muy oscuro, incluso, con muertes de por medio.