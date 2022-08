Una de las series más exitosas de este año en Netflix es “Woo, una abogada extraordinaria”, una serie surcoreana dirigida por Yoo In-shik y protagonizada por Park Eun-bin. Desde que se estrenó a finales de junio, la producción ha logrado buenos índices de audiencia y entró en la lista de los 10 K-Dramas más vistos en la plataforma de streaming.

“Woo, una abogada extraordinaria” es un conmovedor K-Drama que narra la historia de Woo Young-woo, una abogada con trastorno del espectro autista que debe hacer frente a los desafíos del día a día y de su trabajo en un bufete.

La serie surcoreana contará con 16 episodios, la cual culminará su emisión el 18 de agosto. Si te gustó “Woo, una abogada extraordinaria”, te contamos qué otras series similares puedes disfrutar en Netflix.

10 SERIES COREANAS QUE PUEDES VER EN NETFLIX SI TE GUSTÓ “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”

1. “Love Alarm”

La serie gira en torno a una aplicación llamada “Love Alarm”, que le dice al usuario/a si alguien dentro de los 10 metros en donde se encuentra tiene sentimientos románticos hacia él/ella. Fue protagonizada por Kim So-hyun, Song Kang y Jung Ga-ram. Está basada en el webtoon Love Alarm de Chon Kye-young.

2. “El rey: Eterno monarca”

Un emperador coreano de la actualidad atraviesa un enigmático portal y entra en un mundo paralelo donde se encuentra con una resuelta detective de la policía. La serie está protagonizada por Lee Min-ho y Kim Go-eun.

3. “Aún así”

El gran encanto de un atractivo compañero de la escuela de arte arrastra a una chica escéptica del amor a una relación de amistad con ventajas. Song Kang (Love Alarm) y Han So‑hee (The World of the Married) se reúnen en esta adaptación del famoso webtoon “I Know But” de Jung Seo.

4. “Navillera”

“Navillera” narra la historia de un septuagenario y un veinteañero excepcionalmente talentoso que asumen el reto de convertirse en bailarines. Dirigida por Han Dong Hwa y protagonizada por Song Kang, esta serie está basada en el webtoon “Like Butterfly”, de HUN y Ji-min, de 2016.

5. “Las inclemencias del amor”

Un melodrama de oficina que representa la vida laboral y amorosa de las personas que trabajan en la Administración Meteorológica de Corea, que es más calurosa que las noches tropicales y más indispensable que las fuertes lluvias locales. La serie está protagonizada por protagonizada por Park Min-young, Song Kang, Yoon Park y Yura.

6. “Holo, mi amor”

Cuando una mujer solitaria conecta con un holograma de aspecto humano idéntico a su quisquilloso creador, descubre un amor que nunca había esperado. Protagonizada por Yoon Hyun-min y Ko Sung-hee, la serie de televisión surcoreana se estrenó el 7 de febrero de 2020 a través de Netflix.

7. “Itaewon Class”

En un colorido barrio de Seúl, un exconvicto y sus amigos se enfrentan a un gran rival para hacer realidad sus ambiciosos sueños gastronómicos. La serie cuenta con las actuaciones principales de Park Seo-joon, Yoo Jae-myung, Kim Da-mi. Está basada en el webtoon “Itaewon Class” de Gwang Jin.

8. “¿Hola? Soy yo”

Una mujer triste y fracasada cree haber perdido toda su chispa hasta que se encuentra con su yo más joven (y peleón). La serie está protagonizada por Choi Kang-hee, Kim Young Kwang, Eum Moon-suk y Kim Yoo-mi. Basada en la novela Fantastic Girl de 2011 de Kim Hye-jung.

9. “Pasillos de hospital”

Cada día es extraordinario para cinco médicos y sus pacientes en un hospital donde coexisten la vida, la muerte y todo lo demás. La serie está protagonizada por Jo Jung-suk, Yoo Yeon-seok, Jung Kyung-ho, Jeon Mi-do y Kim Dae-myung.

10. “Buscar WWW”

La serie narra la historia de las relaciones entre tres mujeres de treinta y tantos años, Bae Ta-mi, Cha Hyeon y Song Ga-kyeong, que trabajan en los dos principales portales web del país, Unicon y Barro, en competición por ocupar el primer lugar. Está protagonizada por Im Soo-jung, Lee Da-hee, Jang Ki-yong y Lee Jae-wook.