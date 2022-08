“Woo, una abogada extraordinaria” está acercándose a su final y, conforme se estrenan más episodios, su audiencia aumenta. La nueva serie coreana de Netflix incluso ha llegado a cautivar a estrellas como los miembros de BTS.

El K-drama protagonizado por Park Eun-bin gira en torno a Woo, una abogada muy buena en su trabajo, pero que se le dificulta las interacciones sociales debido a su Trastorno Espectro Autista.

Aunque parezca un tema serio, en realidad tiene momentos muy divertidos, pero que igual muestra ciertos aspectos de la vida de personas que no son neurotípicas. Mostrando que si bien pueden tener manías, también hay espacio para el cambio.

Hasta el momento, hay 10 episodios publicados en la plataforma de Netflix y el 17 de agosto se publicarán dos más.

"Woo, una abogada extraordinaria" es una historia que ha cautivado a la audiencia (Foto: ENA/ Netflix)

BTS ES FAN DE “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”

El éxito que está teniendo “Woo, una abogada extraordinaria” es innegable, aunque los fanáticos nunca se imaginaron que los miembros de una de las bandas de K-pop más exitosas iban a hacer referencia a ella.

Algo que se ha hecho viral en redes sociales es el peculiar saludo que tiene Woo con su amiga Geu-rami, quien está interpretada por Joo Hyun Young. Cada vez que ambas se encuentran Rami le dice “Woo to the Young to the Woo”, al mismo tiempo que hace un gesto con los brazos.

A su vez, Woo responde “Dong to the Geu to the Rami” y ambas realizan el famoso “dab”, para luego bailar.

Pues esta dinámica parece haber encantado a los miembro de BTS, quienes hicieron referencia a esto en uno de sus “Bangtan Bomb”, los videos cortos que publican en su cuenta de YouTube.

En dicha pieza, se puede ver a Jimin y RM celebrando el lanzamiento del nuevo disco de J-Hope, “Jack in the box”, de una forma muy particular, pues repitieron el saludo de Woo y su amiga.

Bangtan Bomb Jack In The Box | Jimin Cut 🎥



Jimin junto a RM haciendo el saludo del drama de "Extraordinary Attorney Woo" ☺



Love it #WithYou by #JIMIN #BTSJIMIN of #BTS (@BTS_twt) and Sungwoon pic.twitter.com/bBqPQObdyS — JIMIN S.A✿ 𝑾𝒊𝒕𝒉 𝒀𝒐𝒖 | SLOW (@JIMINATION_SA) July 27, 2022

Definitivamente, esto sumará a las ARMYS, el club de fans de la banda, a ver la serie coreana si es que todavía no lo habían hecho.