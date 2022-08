Una nueva producción surcoreana se suma al amplio catálogo de Netflix. La estrategia de la plataforma de streaming de aumentar sus suscriptores en este país viene acompañado de producciones para este público y su más reciente estreno ha sido “Carter”, protagonizada por Joo Won, la cual viene cargada de acción e intriga.

El actor coreano está de vuelta en la escena cinematográfica después de 6 años. En marzo de este año, se anunció que comenzaría en un papel principal en una nueva película original de Netflix.

“Carter” está disponible en la plataforma desde el 5 de agosto y gira en torno a un agente que se despierta sin recuerdo alguno sobre su identidad y qué le pasó. Todavía desorientado se ve envuelto en una misteriosa misión, pues fallar implicaba la muerte.

¿QUIÉN ES JOO WON?

Moon Jun-won, mejor conocido por su nombre artístico Joo Won, es un actor de Corea del Sur que ha participado en diversos tipos de producciones como películas, series de televisión, teatro musical y programas.

Tiene estudios en cine y comunicaciones en la Universidad Sungkyunkwan lo que le ha aportado mucho a su carrera. Algunos de sus papeles más populares son en “Bridal Mask”, “Yong-pal”, “Good Doctor” y “Alice”.

Joo Won normalmente se ve muy diferente a su papel en "Carter" (Foto: Netflix)

DATOS PERSONALES DE JOO WON

Nombre completo: Moon Jun-won (문준원)

Moon Jun-won (문준원) Fecha de nacimiento: 30 de setiembre 1987

30 de setiembre 1987 Edad: 34 años

34 años Lugar de nacimiento: Hannam-Dong, Seúl, Corea de Sur

Hannam-Dong, Seúl, Corea de Sur Educación: Cine y Televisión en la Universidad Sungkyunkwan

Cine y Televisión en la Universidad Sungkyunkwan Signo zodiacal: Libra

Libra Cuenta de instagram: @zu.won_moon.jun.won

LA TRAYECTORIA DE JOO WON

Cuando era joven, se asoció con el programa de variedades de la cadena SBS “Frees”, debido a su gran amor por el canto. Este fue su primer paso en el mundo del entretenimiento.

Su primer esfuerzo como actor llegó con un papel en el musical de teatro “Altar Boyz”, para luego participar en otras producciones de este tipo. Mientras tanto, su debut en la televisión fue en “King of Baking, Kim Takgu”. No obstante, no se hizo conocido hasta que llamó la atención del público y las compañías con su participación como Lee Kang-to en “Bridal Mask”.

Por otro lado, su primera aparición en pantalla grande fue en el 2011 con la película de acción y crimen de Corea del Sur “S.I.U.”. Posteriormente, formó parte de otras películas notables como “Fatal Intuition” y “Sweet Sixteen”

¿CÓMO SE PREPARÓ JOO WON PARA SU PAPEL EN “CARTER”?

Joo Won es Carter Lee y, ciertamente, es diferente de otros papeles en los que se ha desempeñado dentro de su experiencia en dramas y películas. Para interpretar el rol protagónico, el actor pasó por una preparación intensiva.

Durante una conferencia de prensa de la película, reveló que tuvo que subir más de 7 kilogramos (15,4 libras). Para lograrlo, se puso en una dieta estricta y entrenó por unos 4 meses.

Además, tuvo que practicar para las escenas de acción y todas las acrobacias necesarias para construir “Carter”, tal como lo había pensado el director Jung Byung-gil. Como si fuera poco, también se afeitó el cabello, transformándose en el personaje y resultando en una apariencia muy diferente a como lo habían visto antes.

TRAILER DE “CARTER”