“La chica enmascarada”, la serie coreana que está disponible en Netflix desde el 18 de agosto de 2023, tiene un gran elenco en el que participa el destacado actor Ahn Jae-hong, quien le da vida Joo Oh-nam. Conoce más acerca del histrión.

“Mask Girl”, su título en inglés, ha sido bien recibido por el público, por lo que está entre las más vistas. Está dirigida por Kim Yong-hoon y se basa en el webtoon homónimo de Mae-mi, publicado entre 2015 y 2018.

La serie de Netflix narra la historia de Kim Mo-mi, una oficinista acomplejada por su aspecto que se convierte en una enmascarada celebridad de internet por las noches, hasta que unos fatídicos eventos dan un vuelco a su vida. Precisamente, el personaje de Ahn Jae-hong se enamora Kim Mo-mi, pero no es correspondido. Su único placer es ver transmisiones por Internet, por lo que se enreda con la protagonista en un suceso crucial para la trama. A continuación, conoce otros detalles en la vida de actor.

1. ¿QUIÉN ES AHN JAE-HONG?

Ahn Jae-hong es un actor surcoreano de cine y televisión. En “La chica enmascarada” interpreta a Joo Oh-nam, un compañero de trabajo de Kim Mo-mi que la ama sin ser correspondido. En la filmografía del actor, destacan los títulos “Sola en la playa de noche”, “Grass” y “Tiempo de caza”. El histrión ha trabajado, además, en teatro, programas radio. Tiene muchos premios y nominaciones por su buen desempeño actoral. Además, de acuerdo con sus publicaciones, se puede apreciar que es un amante de los viajes y que ama la naturaleza.

El personaje de Ahn Jae-hong está enamorado de la protagonista de "La chica de la máscara" (Foto: Ahn Jae-hong/Instagram)

2. FICHA DE AHN JAE-HONG

Fecha: Ahn Jae-hong

Ahn Jae-hong Lugar de nacimiento: Busan, Corea del Sur.

Busan, Corea del Sur. Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1986.

31 de marzo de 1986. Ocupación: actor.

actor. Edad: 37 años

37 años Signo del zodiaco: Aries

Aries Instagram: aahnjaehong

3. ESTUDIOS DE AHN JAE-HONG

El reconocido actor estudió en la Universidad Konkuk, donde se especializó en cine.

4. CARRERA DE AHN JAE-HONG

El actor Ahn Jae-hong es miembro de la agencia Management mmm. Inició su carrera en 2014, cuando se unió al elenco principal de la serie web “Prominent woman”, donde interpretó a Ahn Jae-hong, el mejor amigo de Chun Woo-hee, quien no quiere que Jae-hong encuentre una novia, pero tampoco quiere quiere convertirse en su novia.

En noviembre de 2015 se unió al elenco recurrente de la serie “Reply 1988″ y en abril de 2016 se unió al elenco de la película “The last ride”. Ha participado en varias series y películas importantes en su país como “Legend of the Blue Sea”, “Fabricated City”, “The King’s case note”, “Fight for my way”, “Microhabitat”. “Be melodramatic”. Estas últimas le dieron mayor reconocimiento.

Su papel principal llegó en enero de 2020, cuando apareció como personaje principal de la película “Secret Zoo”, donde dio vida a Tae-soo, un abogado atrapado en un puesto temporal sin salida en un reconocido bufete de abogados, que sueña con un día conseguir un puesto permanente allí. En abril de ese mismo año apareció en el elenco principal de la película “Time to hunt” y, en 2022, se unió al elenco de la serie “Mask girl”, donde interpreta a Joo Oh-nam, es un compañero de trabajo de Mo-mi, por quien tiene un enamoramiento unilateral.

Ahn Jae-hong ha interpretado varios papeles (Foto: Ahn Jae-hong/Instagram)

5. REDES SOCIALES DE AHN JAE-HONG

Es muy activo en las redes sociales, donde comparte sus proyectos profesionales y parte de su vida personal. Tiene 484 mil seguidores en Instagram, que se enteran de sus proyectos profesionales y vida personal.

6. AHN JAE-HONG, ¿TIENE NOVIA?

En 2014 comenzó a salir con una mujer que no es parte del medio artístico, pero el 18 de septiembre de 2019 reveló que la relación había finalizado.

7. PREMIOS OTORGADOS A AHN JAE-HONG

A lo largo de su carrera ha recibido otros premios y nominaciones, que destacan su calidad actoral. En 2017, la KBS Drama Award le otorgó el premio a Mejor actor por “Fight for my”. Ese mismo año ganó el Korean Film Shining Star Award, en la categoría Popularity award, por “Fabricated city”. En 2015, además, Wildflower Film Award lo premió como el mejor actor del año por “The king of Jokgu” y en la Director’s Cut Award fue galardonado como el mejor actor revelación por “The king of Jokgu”.

8. FOTOS DE AHN JAE-HONG

Al actor Ahn Jae-hong le gusta pescar (Foto: Ahn Jae-hong/Instagram)

Al actor Ahn Jae-hong le gusta viajar. Imagen de sus vacaciones en Camboya (Foto: Ahn Jae-hong/Instagram)