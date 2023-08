La película “Agente Stone” es la alternativa perfecta para aquellos usuarios de Netflix que buscan una cinta que mezcle el thriller, la acción y el espionaje. El film está protagonizado por Gal Gadot y un gran elenco de estrellas, a quienes puedes conocer gracias a nuestra guía de reparto (cast guide). En esta nota, te presentamos a los actores y personajes de “Heart of Stone”.

Vale precisar que el largometraje está dirigido por Tom Harper y tiene un guion a cargo de Greg Rucka y Allison Schroeder.

Así, conocemos la historia de una agente de inteligencia que debe evitar que una hacker robe un recurso más valioso... y peligroso. ¿Podrá evitar que el objeto caiga en manos enemigas? Esperamos averiguarlo pronto.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “AGENTE STONE”?

1. Gal Gadot como Rachel Stone

Rachel Stone es la protagonista de la historia. Ella es una espía internacional que tiene como misión proteger “The Heart” (El Corazón) por encargo de The Charter, una organización que trabaja por el mantenimiento de la paz.

La actriz que la interpreta es la famosa Gal Gadot, quien está lista para ser parte de “Wonder Woman 3″.

Gal Gadot es la protagonista de la película “Agente Stone” (Foto: Netflix)

2. Jamie Dornan como Parker

Parker es el líder del equipo MI6 de Stone. El agente es descrito como un hombre habilidoso que no confía inicialmente en la protagonista. Sin embargo, con el tiempo, ella logra ganarse su respeto.

En declaraciones para Netflix, el actor Jamie Dornan habló sobre su personaje. “Tiene una forma idealista de cómo debería ser el mundo, pero no de la forma en que la audiencia podría pensar originalmente”, manifestó.

Jamie Dornan como Parker en la película “Agente Stone” (Foto: Netflix)

3. Alia Bhatt como Keya Dhawan

Keya Dhawan es una hacker que busca robar “El Corazón”, con el fin de cambiar su vida para siempre. La estrella que la interpreta es Alia Bhatt, quien asume su primer papel en inglés luego de triunfar en Bollywood.

En su filmografía, destacan obras como “RRR”, “Ugly” y “Dear Zindagi”.

Alia Bhatt como Keya Dhawan en la película “Agente Stone” (Foto: Netflix)

4. Sophie Okonedo como Nomad

Según el testimonio de Tom Harper para Netflix, Sophie Okonedo “no solo es una de las actrices más feroces y brillantes, sino que también tiene el comportamiento perfecto para interpretar a Nomad”.

Previamente, la artista nominada al Óscar ha sido parte del elenco de “Ace Ventura: When Nature Calls”, “Hotel Rwanda” y “After Earth”.

Sophie Okonedo como Nomad en la película "Heart of Stone" (Foto: Netflix)

5. Matthias Schweighöfer como “Jack of Hearts”

“Jack of Hearts” es el especialista en tecnología de The Charter y quien opera “El Corazón”. Es descrito como un genio que trabaja en estrecha colaboración con la inteligencia artificial en el centro de sus operaciones.

El histrión que le da vida al personaje en Matthias Schweighöfer, famoso por “Oppenheimer”, “Army of the Dead” y “Army of Thieves”.

Matthias Schweighöfer como “Jack of Hearts” en la película “Agente Stone” (Foto: Netflix)

6. Jing Lusi como Theresa Yang

Jing Lusi, reconocida por “Before I Go to Sleep”, “Crazy Rich Asians” y “Gangs of London”, se pone en la piel de Theresa Yang en la película. Ella es la francotiradora designada por el MI6.

Jing Lusi como Theresa Yang en la película “Agente Stone” (Foto: Netflix)

7. Paul Ready como Max Bailey

Max Bailey es el conductor del MI6 y un agente de comunicaciones que apoya al equipo en el campo. Es interpretado por Paul Ready, quien también participó en “Bodyguard”, “The Terror” y “The Witness for the Prosecution”.

Paul Ready como Max Bailey en la película “Agente Stone” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Agente Stone”:

Archie Madekwe como Ivo

Enzo Cilenti como Mulvaney

Jon Kortajarena

Billy Clements

Andy M Milligan

El póster de la película “Agente Stone” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AGENTE STONE”?

La película se estrena el viernes 11 de agosto del 2023 en Netflix. Para verla, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

