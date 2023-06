Dirigida por Lee Na-jung, “Nos vemos en mi 19.ª vida” (“See You in My 19th Life” en inglés y “Yibeon Saengdo Jal Butakhae” en su idioma original) es una serie surcoreana que cuenta con doce episodios que se emiten en el canal tvN desde el 17 de junio hasta el 23 de julio de 2023, y estarán disponibles en Netflix desde el jueves 29 de junio.

La ficción basada en el webtoon del mismo nombre, considerado una de las mejores obras de Lee Hye, narra la historia de Ban Ji‑eum, quien puede reencarnar una y otra vez. Pero cuando su vida número 18 se ve abruptamente interrumpida, decide dedicar la próxima a recuperar a un antiguo amor.

Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung y Ahn Dong-goo encabezan el elenco de “Nos vemos en mi 19.ª vida” conformado por Park So-yi, Kim Si-a, Jung Hyun-joon, Ki So-yoo, Cha Chung-hwa, Kang Myung-joo y Kim Yoo-mi. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NOS VEMOS EN MI 19.ª VIDA”

1. Shin Hye-sun como Ban Ji-eum / Yoon Joo-won

Shin Hye-sun, conocida por series como “My Golden Life”, “I’m 30 But 17″, “Angel’s Last Mission: Love”, “Forest of Secrets 2″ y “Mr. Queen”, asume el rol de Ban Ji-eum, una mujer que tiene la habilidad sobrenatural de recordar todas sus vidas pasadas. En su vida número diecinueve quiere reencontrarse con el chico de su vida anterior.

Shin Hye-sun como Ban Ji-eum en la serie surcoreana "Nos vemos en mi 19.ª vida" (Foto: Netflix)

2. Ahn Bo-hyun como Moon Seo-ha

Ahn Bo-hyun, actor y modelo surcoreano que apareció en “My Secret Hotel”, “Descendants of the Sun”, “My Runway”, “My Only Love Song”, “Her Private Life”, “Itaewon Class” y “My Name”, da vida a Moon Seo-ha, el heredero de una familia rica que sufre un trauma después de un accidente automovilístico. Su vida cambia cuando conoce a una extraña mujer llamada Ban Ji-eum.

Ahn Bo-hyun como Mun Seo-ha en la serie surcoreana "Nos vemos en mi 19.ª vida" (Foto: Netflix)

3. Ha Yoon-kyung como Yoon Cho-won

Ha Yoon-kyung, que participó en producciones como “Queen of Mystery 2″, “Matrimonial Chaos”, “Hospital Playlist”, “She Would Never Know”, “Hospital Playlist 2″ y “Woo, una abogada extraordinaria”, interpreta a Yoon Cho-won, la hermana menor de Joo-won y una arquitecta paisajista.

Ahn Dong-goo como Ha Do-yoon en la serie surcoreana "Nos vemos en mi 19.ª vida" (Foto: Netflix)

4. Ahn Dong-goo como Ha Do-yoon

Ahn Dong-goo, que participó en series y películas como “When the Weather Is Fine”, “Dulce hogar”, “Black Summer, “The Wind Blows” y “The Silent Sea” asume el rol de Ha Do-yoon en “Nos vemos en mi 19.ª vida”. Se trata de la secretaria y mejor amiga de Seo-ha.

Ha Yoon-kyung como Yoon Cho-won en la serie surcoreana "Nos vemos en mi 19.ª vida" (Foto: Netflix)

5. Cha Chung-hwa como Kim Ae-kyung

Cha Chung-hwa, quien participó en producciones como “Shopping King Louie”, “The Ghost Detective”, “Itaewon Class”, “Mr. Queen”, “Hospital Playlist 2″, “Train to Busan” y “Why Oh Soo Jae?”, asume el papel de Kim Ae-kyung, propietaria del restaurante Aekyung Kimchi-jjim.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Nos vemos en mi 19.ª vida”: