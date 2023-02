El pasado 22 de enero, la exparticipante de “Exatlon México” y tetracampeona panamericana María Cecilia Álvarez Rosas, mejor conocida como “Cecy Wushu”, anunció a sus más de 650 mil seguidores que se encontraba en la dulce espera a tan solo cuatro meses de haberse casado con Elías Dorado.

En aquel momento, la celeb de México presumió su pequeña pancita de embarazada, la cual ya empezaba a verse abultada y que evidenciaba su avanzado estado. Además, vestidos con los jerseys de los San Francisco 49ers, la pareja sostenía una pequeña vestimenta de recién nacido en una tierna foto que fue bien recibida por sus seguidores.

Lamentablemente, en la misma cuenta de Instagram, Wushu confirmó con un video que recopilaba varios momentos de su embarazo que el hijo que esta esperaba había fallecido.

EL ANUNCIO DE EMBARAZO DE CECY WUSHU

En sus redes sociales, la deportista reveló que pese a conocer días antes de su estado de gestación, había optado por esperar debido a “algunos sustos de papás primerizos”, pero que en ese momento estaba más tranquila y feliz.

“¡Estamos muy felices porque la familia va a crecer! Cuando vimos la palabra EMBARAZADA no lo podíamos creer, ver las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez. Qué suerte la mía poder crear una familia con mi persona favorita en el mundo, pronto seremos tres, que ilusión!”, indicó emocionada.

¿DE QUÉ FALLECIÓ EL HIJO DE CECY WUSHU?

En sus redes sociales, Cecilia Álvarez compartió una memoria titulada “Un día a la vez”, en el que revela que su hijo falleció debido a complicaciones con su embarazo y que tanto ella como su esposo se encuentran atravesando un complicado momento.

“El día que me entere que seria mamá fue el día mas feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me hablo y me ha demostrado día a día”, inició.

Pese a la felicidad inicial, que mostró en el video adjunto, la atleta reveló que había perdido a su pequeño hijo, además de asegurar que con el tiempo hablará un poco más sobre su trágica pérdida.

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia esta pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablare de ello”, añadió.

Del mismo modo, Cecy agradeció las muestras de apoyo de sus compañeros de reality, amigos y seguidores.