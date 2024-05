Ania Margoth Acosta, una actriz colombiana de 43 años, fue encontrada muerta en Michoacán, México. Desde el año pasado, su nombre fue sinónimo de misterio e incertidumbre, mientras que su familia, a kilómetros de distancia, pedía a gritos que su historia no acabe de forma fatídica, lo que terminó sucediendo, lamentablemente. Si no has escuchado ni leído acerca de este caso, ahora te cuento lo que se sabe al respecto.

Ahora, ella forma parte de los estragos que está causando la delincuencia en México, pero al mismo tiempo refleja un nuevo caso de feminicidio en esta sociedad machista que no solo radica en un país, sino en todo el mundo, en el que se ve a la mujer como un simple objeto o pertenencia, cuando en realidad es todo lo contrario y merecen todo el buen trato y empoderamiento que algunos movimientos han conseguido.

¿DE QUÉ MURIÓ ANIA MARGOTH ACOSTA?

La colombiana venía viviendo en México por tres años, cuando el 21 de junio del 2023 todo cambió. Ese día se registró la última comunicación con sus familiares que estaban en su país de origen y según trascendió en aquella comunicación, de forma indirecta, estuvo despidiéndose, como dando a entender que estaba en peligro y que no volvería a hablar con ellos.

Los familiares alertaron a las autoridades mexicanas, quienes iniciaron una búsqueda que no dio resultados, pues pasó el tiempo y jamás se supo de ella hasta que la Fiscalía de Michoacán, que investigaba el caso, encontró el 20 de febrero de este año un cuerpo en estado de descomposición que coincidía con ciertas características de la mujer desaparecida.

Después de un profundo análisis, se determinó que aquel cadáver pertenecía al de la actriz colombiana y algo que ayudó mucho a llegar a esa conclusión es que el cuerpo tenía signos de un tatuaje de la estrella de David en el pecho, el cual era de Ania. Es así como la familia viajó a México para sepultar aquellos restos el pasado 8 de mayo, tal y como fue informado por la embajada colombiana.

“Con dolor informamos que hoy fue sepultada Ania Margoth Acosta. Una colombiana víctima de la trata y de un feminicida, pero también del abandono del Estado. Hoy le fallamos a una familia, a quienes pedimos perdón, y solicitamos a las autoridades judiciales pronta investigación”, escribió la embajada de Colombia en México.

De acuerdo con El Tiempo, las investigaciones del colectivo Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) afirman que Ania fue víctima de un secuestro en Morelia y que habría estado siendo acosada por un mafioso, que la habría obligado a tener relaciones sexuales con él, por lo que se trataría además de un caso de trata de personas.

Ania Margoth Acosta fue sepultada en suelo mexicano (Foto: Embajada de Colombia en México / Twitter)

¿QUIÉN ERA ANIA MARGOTH ACOSTA?

Ania Margoth Acosta fue una colombiana de 43 años que se desempeñó como modelo y actriz, carrera que le había dado cierta notoriedad, pues estuvo en producciones de su país como “La viuda negra”, “Las detectivas y el Víctor”, entre otras tantas, aunque su carrera nunca despegó como ella hubiera querido.

Desde hace unos años había llegado a México con el objetivo de buscar mayores oportunidades en la actuación, pero tampoco consiguió las que hubiera querido, aunque sí tuvo la gracia de encontrar ciertos trabajos, sin imaginar cuál sería su triste desenlace.