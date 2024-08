Faltan solo dos semanas para un evento que no solo concentrará la atención del mundo por su importancia, sino porque puede marcar el reencuentro público de ‘Bennifer’. La historia de amor entre Jennifer Lopez y Ben Affleck llegó a su fin y si bien los rumores ya estaban desde hace un buen tiempo, el hecho que ella solicitara la disolución de su matrimonio de dos años entregando el expediente en el Tribunal Superior de Los Ángeles lo aclaró todo. Mientras muchos siguen hablando del tema, hay un detalle que saltó a la luz, pues ambos forman parte de ‘Unstoppable’, una película que se estrenará a finales de 2024, pero que tiene un largo proceso de promoción que puede unir nuevamente sus caminos. Aquí te cuento los detalles que se conocen y te recomiendo dos notas que redacté sobre el escándalo de la separación: Esta actitud de él la motivó a solicitarle el divorcio y lo que él hizo luego que su aún esposa presentara la solicitud oficial.

Hoy se sabe que JLo está lista para “seguir adelante” y que tomó la decisión de separarse legalmente por diversas razones; sin embargo, la más sólida es que su aún esposo no tenía intención de arreglar su matrimonio. “Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma”, informó una fuente a People.

Fue así que el 20 de agosto, día en que se cumplían dos años de su segunda boda celebrada en Georgia, en la finca del actor en Riceboro rodeados de amigos y familiares en 2022, ella llegó hasta el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (California, EE.UU.), sin representación de un abogado, para presentar personalmente el documento “pro per”, lo que significa que lo hizo ella misma y no utilizó un representante legal y, según TMZ, la fecha de la separación de su pareja fue el pasado 26 de abril.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en el estreno de "This is Me... Now: A Love Story", el pasado 13 de febrero de 2024 (Foto: AFP)

¿JLo y Ben volverán a verse para promocionar ‘Unstoppable’?

Esta ha sido su última película como esposos. Y es que Jennifer Lopez forma parte del elenco de “Unstoppable”, una película producida por Ben Affleck y que se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2024 este 6 de septiembre, lo que podría ocasionar que ambos estén juntos en la alfombra roja por primera vez como expareja tras el matrimonio que no llegó a buen puerto.

Tras conocerse que ella ya inició los trámites de divorcio, los productores de la película dirigida por William Goldenberg están pensando en el impacto que puede generar el reencuentro de ‘Bennifer’ públicamente. Según destacan desde Daily Mail, están “presionando a los dos para que aparezcan juntos en el estreno en Toronto para crear expectativa sobre la película”. Por el momento no se ha confirmado la presencia de ninguno.

Tiempo atrás, cuando se conoció el proyecto, el aún esposo de JLo se expresaba de esta manera: “Qué divertido, qué alegría hacer algo con ella, verla ser grande, ir a trabajar con tu mujer y con tu mejor amigo”. Por su parte, la diva del Bronx explicaba que les “encanta trabajar juntos” y no descartaba compartir más proyectos. Y es que este no es el primero en el que se unen, pues ya protagonizaron Gigli (2003) y Jersey girl (2004).

Jharrel Jerome y Jennifer Lopez en una escena de la película "Unstoppable" de William Goldenberg (Foto: Amazon MGM Studios)

¿De qué trata ‘Unstoppable’?

Se basa en la historia real del deportista Anthony Robles, interpretado por Jharrel Jerome. Él es un famoso luchador All-American nacido con una pierna que se impuso en un campeonato nacional en el estado de Arizona. La trama gira en su lucha por alcanzar sus objetivos y sobreponerse a los obstáculos a los que se enfrentó a lo largo de su vida.

Es aquí donde Jennifer Lopez asume un rol clave en la producción dando vida a a Judy Robles, la madre del protagonista, mientras que Ben Affleck y Matt Damon son los productores a través de su empresa Artists Equity.

Lo que se conoce es que la película se comenzó a grabar en mayo de 2023 y culminó grabaciones el 14 de enero de 2024. Ahora entra en proceso de promoción hasta su esperado estreno mundial.

