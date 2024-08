El nombre de ambos está en boca de todos y muchos quieren saber si en verdad se van a divorciar o no. Jennifer Lopez y Ben Affleck se han vuelto a ver las caras tras más de dos meses separados, lo que da un giro inesperado y aviva una esperanza para quienes siguen creyendo en su historia de amor. Aquí te cuento los detalles que se saben sobre este reencuentro y dónde se dio a pocos días de que él cumpla 52 años este 15 de agosto. Además, te recomiendo: Esta es la prueba definitiva del distanciamiento de los actores.

En horas donde se hizo viral una foto de Violet Affleck que fue captada con el vestido Dolce Gabbana que JLo usó el Día de San Valentín 2023 en una cita con su pareja dejando en claro que la hija de Jennifer Garner y la cantante llevan una excelente relación y tiene acceso a su preciado clóset, también despertó curiosidad el saber que estuvieron juntos nuevamente.

Tras haber pasado gran parte del verano lejos del protagonista de ‘Batman’, ella en los Hamptons y él en Los Ángeles, Jennifer Lopez decidió visitarlo pese a sus supuestos problemas matrimoniales. Aquí te cuento lo que sabemos a poco de que ella estrene película producida por Ben, Unstoppable.

JLo y Ben Affleck otra vez juntos

Una fuente reveló a People que Jennifer Lopez visitó a su aún esposo en la casa del actor en Brentwood, California, este domingo 11 de agosto. Ellos se reencontraron después de semanas sin verse y de pasar casi todo el verano alejados y la reunión duró alrededor de cinco horas.

Si bien ella llegó hasta el lugar donde Ben Affleck estuvo compartiendo con los hijos que tiene con Jennifer Garner, todo indica que ellos fueron la prioridad de su decisión. “Solo porque ella no está con Ben no significa que a ella no le importen los chicos”, dijo esta fuente. “Ellos siempre le han importado. Ella pasó meses buscando la casa perfecta para su familia mixta el año pasado. Ahora que está de vuelta en L.A. ella quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que empiece la escuela y Violet se vaya a la universidad”, agregó.

El reencuentro se dio a pocos días del cumpleaños de Ben este 15 de agosto y aviva la esperanza de volver a verlos como pareja. Si bien ambos están buscando hogares por separado y “no ha sido el verano más fácil para él tampoco”, se sabe que el actor “está tratando de mantenerse enfocado y hacer cada día lo mejor posible”.

Hasta el momento los protagonistas de esta historia de amor han guardado silencio sobre su supuesto divorcio y la última vez que se les vio como pareja fue el 30 de mayo, cuando asistieron a la graduación de secundaria de Violet tras no haber sido vistos juntos anteriormente en 47 días. Además, ellos celebraron por separado su segundo aniversario de bodas y JLo festejó sin él su cumpleaños 55 con una fiesta al estilo de Bridgerton.

5 notas sobre la historia de amor de JLo y Ben Affleck

SOBRE EL AUTOR Redacción MAG US Las notas firmadas como "Redacción MAG US" son producidas por miembros de nuestra redacción que genera contenidos para audiencias en Estados Unidos.