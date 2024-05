A poco de que comience la tercera temporada de “Top Chef VIP” por Telemundo, ya se está hablando de los participantes. Una de las famosas que estará allí para demostrar lo mejor de su talento culinario es Rosie Rivera, la hermana de la recordada cantante Jenni Rivera, quien perdió la vida en el año 2012. Ella, promete dar lo mejor de para enorgullecer a sus familiares, principalmente a su esposo Abel Flores, quien también ha llamado la atención en los últimos años, por lo que será el protagonista de esta nota.

El esposo de la personalidad televisiva es alguien que también está ligado con la farándula debido a su profesión, pero quizá no al mismo nivel que ella, por lo que muchas personas no saben de él e incluso ni les sonará su nombre. Es por ello que en este artículo te daré a conocer un poco de información acerca de este hombre, que incluye un escándalo que se hizo muy conocido hace algunos años.

1. ¿QUIÉN ES ABEL FLORES?

En líneas generales, Abel Flores es un cantante estadounidense con raíces mexicanas y guatemaltecas. Es conocido por la comunidad latina por haberse casado con Rosie Rivera en 2011 y desde entonces estuvo medianamente activo en el mundo del espectáculo y más cuando estuvo como participante en el programa “La Voz US”, producido por Telemundo.

Abel Flores al lado de su esposa Rosie Rivera (Foto: Abel Flores / Instagram)

2. LOS RUMORES QUE LO SEÑALABAN COMO EL LADRÓN DE LA FORTUNA DE JENNI RIVERA

En el año 2016 surgió el rumor de que alguien cercano a Rosie Rivera había tomado parte de la herencia de la cantante Jenni. Por aquel entonces se supo que los hijos de la fallecida se distanciaron de su tía, quien era la albacea. Sin embargo, eso no sería todo, pues Rosie dejó de ser la encargada del dinero de la artista que perdió la vida en 2012. La persona señalada por haber tomado la plata fue Abel Flores

3. ROSIE RIVERA CONFIRMA LOS RUMORES

En el año 2023, siete años después del incidente, Rosie Rivera confirmó que no mantiene una relación con sus sobrinos por ese incidente, pero no fue lo único que dijo en una entrevista con el programa “Sale el sol”, sino que también confirmó que su esposo fue quien tomó el dinero en forma de préstamo y dio detalles de cómo fue que ello sucedió con la finalidad de que todos se enteren.

De acuerdo con lo que manifestó la famosa, Abel Flores tenía un problema con las apuestas, así que tomó el dinero de la herencia para jugarlo y no le fue nada bien, registrándose una pérdida enorme en la herencia. Rosie también indicó que se enfureció mucho al enterarse de los hechos, así que tomó la decisión de dar por terminado su matrimonio, aunque luego arreglaron todo.

“Estaba tan molesta porque era mi hermana, el dinero de mi hermana que había fallecido, el dinero ya no es dólar, es un segundo de la vida de Jenni Rivera (...) me dolió muchísimo, todavía me duele, nuestro matrimonio se deshizo”, fueron algunas de las palabras de Rosie en ese momento.

Abel Flores al lado de su esposa Rosie Rivera disfrutando de un partido de fútbol americano (Foto: Abel Flores / Instagram)

4. ¿ABEL FLORES DEVOLVIÓ EL DINERO?

En la misma entrevista mencionada en el punto anterior, Rosie Rivera aseguró que ese dinero fue devuelto gracias a un esfuerzo que hizo su esposo y ella, ya que fueron los dos los que pagaron esa deuda. Sin embargo, no recuperó la relación con sus sobrinos y lamenta que aún se le siga criticando mucho a su esposo cuando la deuda fue pagada y a sabiendas de que tenía un problema con los juegos, el cual pudo resolver con el tiempo.

5. ABEL FLORES EN “LA VOZ US”

En 2019 Abel Flores sorprendió a todos cuando entró a una audición en el programa “La Voz US” de Telemundo. Por suerte pudo entrar a las galas en vivo, pero no tuvo mucha suerte, ya que no llegó a la final, aunque ese paso por ahí le serviría para dar a conocer su música a un público que ahora disfruta de esta de vez en cuando.

Abel Flores cuando era participante de "La voz" en el año 2019 (Foto: Abel Flores / Instagram)

6. ¿A QUÉ SE DEDICA ABEL FLORES?

Abel Flores es, actualmente, un cantautor estadounidense dedicado cien por ciento a la música, tal y como se ve en las redes sociales, donde comparte sus avances creando nuevas y canciones y demás. También participa en eventos corporativos y más, donde se le permite llegar a más personas con su voz.

7. FOTOS DE INSTAGRAM DE ABEL FLORES