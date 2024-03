La tercera temporada de “Top Chef VIP” ha comenzado aparecer en los principales medios de noticias y no es para menos. Con la confirmación de Carmen Villalobos en la conducción y de varias estrellas como José Luis Rodríguez “El Puma”, Daniela Castro o Rosie Rivera, el formato de cocina de Telemundo se perfila a ser uno de los programas más exitosos del 2024. En esta oportunidad, te hablaremos de la hermana de la difunta Jenni Rivera, quien posee uno de los pasados más mediáticos y escandalosos del medio en habla hispana.

Dado el éxito de la primera temporada y la revolucionaria segunda entrega, era de esperar que Telemundo produjera “Top Chef VIP” por tercera vez. Y como era de esperarse, en esta nueva tanda de programas contaremos con la participación de veinte nuevas personalidades famosas, quienes se enfrentarán a desafíos culinarios innovadores e inesperados que los sacarán de su zona de confort.

Una de esas estrellas es la popular Jenni Rivera, hermana de la difunta cantante Jenni Rivera. Eso sí, y en caso no la conozcas del todo, te advertimos que esta flamante personalidad posee un pasado muy mediático que logró catapultarla en los principales diarios de todo México.

1. ¿QUIÉN ES ROSIE RIVERA?

Rosie Rivera, la hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, tiene 42 años de edad. Nació el 3 de julio de 1981 en Long Beach, California. A pesar de que no es tan reconocida como la “Diva de la Banda”, ha sabido construirse su nombre artístico en la televisión y los negocios.

Es la hermana menor de los cantantes latinos Jenni Rivera (difunta), Lupillo Rivera y es tía de la cantante Chiquis Rivera. (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

De hecho, su paso por la televisión no ha sido nada desdeñable, pues ha participado en varios formatos de telerrealidad. Incluso, ha contado sus vivencias personales y escándalos a través de un libro llamado “My Broken Pieces: Mending the Wounds From Sexual Abuse Through Faith, Family and Love”.

2. DATOS DE ROSIE RIVERA

Nombre completo: Rosa Amelia Rivera Saavedra

Nacimiento: 03 de julio de 1981

Edad: 42 años

Lugar de origen: Long Beach, California, Estados Unidos

Familia: Cónyuge: Abel Flores (2011 - Presente)

Hijos: Kathy Rivera, Samantha Chay Flores y Elías Melek Flores

Ocupación: Empresaria

Años activa: 2013–presente

3. ¿A QUÉ SE DEDICA?

A sus 42 años de edad, la nacida en Long Beach podría resumirse como una empresaria y celebridade de televisión. Sus apariciones en la pantalla chica le han abierto muchas puertas de cara a su carrera profesional, llegando a ser también escritora de una obra biográfica donde detalla sus problemas familiares.

4. SUS PROBLEMAS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

A diferencia de su difunta hermana, Rosie saltó a la fama no por su talento en la interpretación, sino por los escándalos que protagonizó en su familia.

Cuando era una niña empezó a ver pornografía, lo cual fue conduciéndola por el mal camino de la juventud. Siendo adulta, la hermana de Jenni Rivera empezó a consumir estupefacientes hasta quedar inconsciente.

A día de hoy, Rosie Rivera demuestra ser más fuerte que la adversidad. Aquí una foto junto a su hermano Juan Rivera (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

“Empecé a tomar, a usar drogas a los 16…nunca usaba protección cuando tenía relaciones. Tomaba hasta no poder recordar porque sentía tanta culpa de lo que pasó a ‘Chiquis”, sostuvo al programa “Al Rojo Vivo”.

Rosie misma compartió estos detalles en una reciente entrevista en el citado espacio de Telemundo, donde habló sobre su último libro, “Retoma tu poder”.

5. FUE VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL

En el libro mencionado líneas arriba, Rivera contó que busca apoyar a aquellos que han experimentado abuso sexual, una experiencia que ella misma vivió siendo niña a manos de José Trinidad Marín, quien en ese entonces era esposo de Jenni.

Rosie compartió con Telemundo las consecuencias que experimentó al ser víctima, y también abordó el sentimiento de responsabilidad que la embargó al descubrir que José Trinidad Marín también había agredido a Janney, conocida como “Chiquis”, quien es sobrina suya y además hija del propio Marín.

Rosie Rivera contó sus problemas familiares con su excuñado en su obra biográfica (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

“Cuando empecé la pubertad empezó a tener interés en mí. Es terrible y yo no sabía qué le sucedía a ‘Chiquis’ hasta años después. Por yo no hablar, ella sufrió”, contó en aquella oportunidad.

6. REDES SOCIALES DE ROSIE RIVERA

Solamente en Instagram, la hermana de Rosie Rivera acumula casi 2 millones de seguidores. Aquí sube contenido de su día a día, sus participaciones en la televisión y sus viajes por todo el mundo.

La hermana de Jenni Rivera acumula más de 1.5 millones de seguidores (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

7. SU RENUNCIA DE LA EMPRESA FAMILIAR

En junio de 2021, Rivera decidió dejar su cargo en Jenni Rivera Enterprises tras la aparición de acusaciones de malversación de fondos que involucraban a los cinco hijos de Jenni Rivera.

Años antes había grabado dos sencillos con su hermano Juan llamados: “Déjame el instructivo” y “Te presumo”.

8. FILMOGRAFÍA DE ROSIE RIVERA

Ha participado en los programas:

“I love Jenni” (2012)

“Rica, Famosa Latina” (2014-2015)

9. POSEE UNA GRAN FAMILIA

En 2011, contrajo matrimonio con Abel Flores. La pareja tiene dos hijas, puesto que Kathy es su primogénita de su anterior compromiso.

Además, cuenta con cinco sobrinos y sobrinas por parte de su hermana Jenni Rivera, entre los cuales se encuentra Chiquis.

10. SU PARTICIPACIÓN EN “TOP CHEF VIP 3″

Sobre su participación en “Top Chef VIP 3″, Rivera contó sentirse muy emocionada de participar en un reto que pone a prueba tu habilidad culinaria.

Rosie Rivera buscará ganar "Top Chef VIP 3" (Foto: Telemundo)

11. FOTOS DE ROSIE RIVERA

A sus 42 años, Rosie Rivera es toda una empresaria de éxito (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

LLeva una relación estable con su pareja desde hace más de 10 años (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

Es madre de 3 hijos y hasta escritora (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

Y acumula más de 1.5 millones de seguidores en redes sociales (Foto: Rosie Rivera / Instagram)

