El pasado martes 25 de abril, Telemundo estrenó la segunda temporada de “Top Chef Vip″, el reality show de cocina más famoso del mundo conducido por Carmen Villalobos y que enfrenta a 20 participantes para conocer a la celebridad que mejor le va en la cocina.

Para la nueva temporada, el programa incluirá a figuras como Arturo Peniche, Laura Zapata, Johnny Lozada, Sara Corrales o Gabriela Spanic, siendo esta última la que mayor revuelo ha causado tras confirmarse su repentina salida, algo que no cayó bien entre sus seguidores.

Si bien inicialmente se informó que la salida de la celeb de Estados Unidos se debía a un problema personal, la protagonista de telenovelas como “La Usurpadora” y “Prisionera” agregó más leña al fuego con una publicación en la que desmentía a la cadena hispana.

La cuenta de Telemundo Realities dejó en claro que Spanic se retira del programa por motivos personales (Foto: Telemundo Realities / Instagram)

LA SALIDA DE GABY SPANIC DE “TOP CHEF VIP”

Sin razón aparente, la actriz venezolana dejó de aparecer en las ediciones del reality de Telemundo, algo que llamó la atención de sus seguidores, quienes en redes sociales cuestionaron su ausencia.

Ante esto, la cuenta de Telemundo Realities, que comparte los mejores momentos de los concursos de la cadena, respondió el comentario de un usuario asegurando que la veterana artista “por motivos personales no va a continuar en la competencia”.

Una respuesta tan poco contundente no dejó tranquilos a los seguidores de la venezolana, aún más cuando esta, en sus redes sociales, acusó que la intentaron desvalorizar.

“No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar. Me siento más cuerda que nunca. Soy una mujer fuerte”, indicó en una extensa publicación.

Al lado de su mensaje, la actriz de 49 años compartió una captura de pantalla de una publicación en la que destacaban su cambio de imagen.

EL NUEVO MENSAJE DE GABY SPANIC

Tras su salida del programa, y el respectivo revuelo que este causó, la actriz y cantante compartió un video que podría considerarse una respuesta a la producción del reality por la polémica.

En sus historias de Instagram, la actriz compartió un video en el que se destacaba una frase de Nicolás Maquiavelo con la que se siente identificada a raíz de los acontecimientos.

“Maquiavelo no se equivocó cuando dijo ‘no importa que tan buena persona seas, siempre serás un villano en la historia de alguien, así que disfruta tu rol y sé un villano memorable’”, se menciona en el video.

Cabe destacar que el video original corresponde a Arath de la Torre y fue la actriz venezolana quien lo compartió en una story.