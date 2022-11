Desde hace unos años, la actriz Gabriela Spanic, recordada por su papel en telenovelas como “La Usurpadora” y “Tierra de Pasiones”, mantiene una disputa legal con el periodista Gustavo Adolfo Infante por supuestos daños morales, lo cual los ha hecho enfrentarse en los tribunales en más de una ocasión.

El pleito inició en 2019, cuando el conductor de Imagen Televisión, durante una de las emisiones de “Sale el sol”, se refirió a las polémicas que ha tenido Gaby Spanic a lo largo de su carrera, algo que no cayó bien en la actriz venezolana, quien decidió demandarlo por supuesto daño moral.

Si bien la celeb de México perdió en sus primeras dos instancias, pues la corte falló en favor del presentador, la actriz intentó colocar algunos recursos, asegurando que “la libertad de expresión no da derecho a violentar a una mujer”.

EL PAGO DE GABY SPANIC A GUSTAVO ADOLFO INFANTE

Pese a los intentos de la actriz de 48 años, esta terminó perdiendo la demanda, por lo que deberá pagarle al conductor una indemnización por daños y prejuicios a raíz de la acusación que esta planteó inicialmente.

Sin embargo, Spanic habría intentado cancelar la deuda de 193 mil 399 pesos establecidos por la corte en especie y no de manera monetaria, algo que el periodista no dudó en rechazar.

Durante la última emisión de “De primera mano”, Infante hizo una pausa para referirse a la curiosa oferta de la venezolana, que ofrecía un automóvil Chevrolet Astra 2006, cuyo valor sobredimensionó la actriz para cubrir gran parte de la deuda o de manera total.

“(La propuesta se realizó) A través de una carta donde reconoce que se quedó sin recursos legales para continuar el proceso, pide saldar la deuda en especie de lo condenado en conceptos de costas judiciales con un automóvil de 2006″, explicó el presentador.

Pese a la cotización que pretendía cubrir la actriz, Infante dejó en claro que el vehículo tiene un valor de mercado de 36 mil pesos, lo cual cubre únicamente la quinta parte de la deuda, y que lo señalado por Spanic corresponde a su costo en el año en que se adquirió.

“Por supuesto que no, Alonso Beceiro, mi asesor legal, me dijo: ‘¿Cómo lo ves?’, ‘no, no lo voy a aceptar’. Ese dinero lo queremos íntegro, sobre pesos, porque se lo vamos a dar a una institución de niños con cáncer”, explicó.

Infante fue muy cuidadoso de no referirse al proceso que enfrenta, por lo que solo explicó cuál es su intención sobre el monto a cobrar, agradeciendo la propuesta, pero descartándola.

