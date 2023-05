Como bien sabemos, la segunda temporada de “Top Chef VIP” logró reunir a varias celebridades en un mismo set de televisivo. Figuras como Laura Zapata, Sara Corrales, Arturo Peniche y Gaby Spanic comenzaron a medir sus destrezas culinarias en el programa de Telemundo que se transmite a las 19:00 horas en horario del Este. Sin embargo, y a poco más de un mes, la actriz venezolana tuvo que decirle adiós al reality por una sencilla razón que no alegrará en lo absoluto a sus miles de seguidores.

Si bien la conducción de Carmen Villalobos y la presencia de demás figuras del medio auguraban una gran temporada en “Top Chef VIP”, la ausencia de Gaby Spanic del reality culinario la semana pasada dejó helado a miles de internautas en las redes sociales.

“¿Dónde está Gaby?”, “No veo a Gaby, ¿dónde está?” o ¿Qué pasó con Gaby?”, señalaban algunos seguidores de “Top Chef VIP” en las redes sociales oficiales de Telemundo Realities.

Usuarios reclamaban la presencia de Spanic en el reality de Telemundo (Foto: Telemundo Realities / Instagram)

Ante tal situación, Villalobos explicó que Gaby no iba a estar presente en la edición de ese programa, pero que se repondría en las ediciones posteriores. Ausencia que, luego de varias conversaciones y diálogos de por medio, terminó siendo definitiva.

LA SALIDA DE GABY SPANIC DEL REALITY DE TELEMUNDO

Lo que parecía ser una única ausencia al reality de competencia culinaria terminó siendo el presagio del fin de Spanic en los sets de Telemundo. De hecho, la propia cuenta de Instagram del programa confirmó la salida de la protagonista de “La Usurpadora”.

“Por motivos personales no va a continuar en la competencia”, señaló el perfil de Instagram de Telemundo Realities. “Nuestro cariño y respeto para ella”.

La cuenta de Telemundo Realities dejó en claro que Spanic se retira del programa por motivos personales (Foto: Telemundo Realities / Instagram)

Fue así que, luego de que Telemundo anunciara la salida de la venezolana, diversos medios quisieron entrar en contacto con ella para hablar de la razón de su ausencia. Sin embargo, la también exreina de belleza dejó en claro que no dará entrevistas ni nada por el estilo.

GABY SPANIC, ¿POR QUÉ SE VA DE “TOP CHEF VIP 2″?

Sin embargo, el silencio de la actriz de 49 años no duró mucho y decidió comunicar vía redes sociales la razón de su adiós al espacio de Telemundo, así como también dar unas muestras de agradecimiento por el tiempo que duró en competencia.

“Estoy aquí dando la cara, Top Chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar”, relató Spanic en las redes sociales.

Spanic trató de dejar en claro que no se retira por un tema de egos o por creerse superior al resto, sino más bien, por haber sido tratada de manera diferenciada al resto de participantes.

“Ojo, no es como dicen varios que tenga el ego inflado o que la industria ha cambiado, porque a veces me tratan igual como una desconocida pero no soy desconocida, vengo de abajo, de muy abajo y cuando me desmerecen es frustrante porque no es que el público decida en las producciones, son los productores ‘algunos’ que desprecian el verdadero valor de los actores”, señaló la histrionisa nacida en Venezuela.

¿GABY SE SINTIÓ DESVALORIZADA EN TELEMUNDO?

Eso sí, lo más resaltante de las palabras de la actriz nacida en 1973 fue la referencia hacia la supuesta desvalorización que ha venido recibiendo como mujer y artista. Algo que no ha dejado de sorprender a fanáticos y seguidores de Spanic en Instagram.

“Hemos sido desvalorizados por temor supuestamente para no convertirnos en monstruos, pero yo no voy a permitir que denigren mi dignidad como mujer, como ser humano y como profesional”, agregó la exesposa de Miguel de León.

Finalmente, agradeció su estancia en “Top Chef VIP”, pues señaló que fue un espacio donde pudo descubrir facetas nunca antes vistas en su vida. “Estoy aquí dando la cara, Top Chef ha sido un proyecto donde descubrí de lo que soy capaz. No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”, finalizó la artista.