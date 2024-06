La segunda temporada de “La casa de los famosos México” regresa más recargada y buscando repetir, e incluso superar, el éxito alcanzado en la entrega anterior. Para ello convocó una serie de celebridades que darán mucho de qué hablar, por lo que no podía faltar Agustín Fernández. Sí, el joven cuya mirada atrapa a todo el mundo ingresa al popular reality. Si conoces poco de él o no sabes quién es, no te preocupes que en esta nota te damos algunos de sus datos. Cabe recordar que él es muy amigo de Nicola Porcella, por lo que muchos suponían que este 2024 formaría las filas del show; y así fue.

Ahora, si viste la primera edición del programa, recordemos que además de haber apoyado al peruano en las galas, cuando Nico le pidió que le envíe ropa porque no había llevado mucha, pensando que iba a ser uno de los primeros eliminados, el argentino accedió a su pedido. Y… ¿qué creen? Pues le envió una maleta grande, pero solamente contenía un pantalón, una camisa y un calzoncillo, lo que desató la risa del público. “Jajajaja al menos ya no va a seguir usando el mismo bóxer roto”, “Una tarea tenía, UNA. No mam** jaja”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Twitter.

Agustín Fernández forma parte de la segunda temporada de "La casa de los famosos México" (Foto: Las Estrellas)

1. DATOS PERSONALES DE AGUSTÍN FERNÁNDEZ

Nombre completo: Agustín Fernández Ramos

Agustín Fernández Ramos Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Nacionalidad: Argentina

Argentina Cumpleaños: 13 de marzo

13 de marzo Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 34 años

34 años Instagram: @agus.fernandezr

@agus.fernandezr TikTok: @agus.fernandezr

2. ¿QUIÉN ES AGUSTÍN FERNÁNDEZ?

Agustín Fernández es un modelo argentino que se hizo un nombre en el mundo de los realities, especialmente en México, a donde llegó en 2013.

"Sacar belleza de este caos es virtud", escribió en mayo de 2022 (Foto: Agustín Fernández / Instagram)

3. SUS INICIOS EN EL MODELAJE

Comenzó trabajando como modelo para revistas. Debido a su porte fue llamado para eventos, pasarelas y comerciales, por lo que su rostro empezó a hacerse poco a poco más conocido.

4. VENDIÓ AUTOS

Mientras desfilaba para marcas de ropa, a la par se dedicaba a la venta de autos, algo que le fascinaba y lo ayudó a solventarse económicamente.

El chico reality es uno de los mejores amigos de Nicola Porcella (Foto: Agustín Fernández / Instagram)

5. SE ABRE PASO EN EL MUNDO TELEVISIVO

Su primera gran oportunidad televisiva se le presentó con “Enamorándonos”, en abril de 2018. En ese show dedicado a encontrar el verdadero amor, él fue para conquistar a Karina, quien pese a haber aceptado salir con él, las cosas no resultaron y fue bateado. Pero como al público le fascinó su participación, Agustín retornó como “amoroso”.

6. FUE PROTAGONISTA DE UN VIDEOCLIP MUSICAL

En febrero de 2020, Agustín Fernández apareció en el primer sencillo del videoclip de Nancy Ferdiz titulado “Ojalá”. Aquí se vio los dotes actores del muchacho.

7. FORMA PARTE DE UN REALITY DE COMPETENCIA

En junio de 2020, Agus fue convocado por Televisa para su nuevo proyecto: “Guerreros”, en el que permaneció hasta 2021, debido a que se ganó el cariño de la audiencia.

8. ESTUVO OTROS REALITIES MÁS

Pero esos dos no fueron los dos únicos realities, ya que Fernández también integró “Reto 4 Elementos”, “Quiero cantar” y “Las Estrellas bailan en HOY”.

Aquí posando al lado de Ozuna (Foto: Agustín Fernández / Instagram)

9. PERO NO TODO HA SIDO TV, TAMBIÉN ESTUDIÓ GASTRONOMÍA

Aunque es un joven que se ha hecho un nombre en el mundo del espectáculo mexicano, él también decidió seguir una carrera, por lo que estudió gastronomía durante tres años; así que si de cocinar y demostrar sus habilidades culinarias se trata, él está más que preparado.

10. PARTICIPÓ EN LA COMEDIA “TAL PARA CUAL”

Agustín fue convocado para participar en la comedia “Tal para cual” al lado de la talentosa y reconocida actriz Consuelo Duval. En dicho capítulo, el chico reality interpreta a la mascota de Nacaranda Estefanía Cacho Partida.

11. ¿AGUSTÍN FERNÁNDEZ TIENE PAREJA?

En cuanto a su vida sentimental, se desconoce su actualmente Agustín Fernández tiene pareja.

12. LE ENCANTA LOS EJERCICIOS

Una de las cosas por las que se destaca esta celebridad es por su físico, al cual le dedica mucho ejercicio. Tal como lo muestra en algunas publicaciones de sus redes sociales.

"Sos la versión más joven del resto de tu vida. Si estás pensando en hacer algo, hazlo", escribió mientras se toma una fotografía frente al espejo en un gimnasio en junio de 2022 (Foto: Agustín Fernández / Instagram)