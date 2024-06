El anuncio de que el actor Arath de la Torre se unirá al elenco de la segunda temporada de “La casa de los famosos México 2″ ha generado gran expectación y emoción entre los seguidores del programa y del reconocido actor. Conocido por su versatilidad y carisma en la pantalla, la participación de la Torre promete añadir un nuevo nivel de intriga y entretenimiento al exitoso reality show. Su inclusión en el elenco no solo atraerá a fans ávidos de verlo en un contexto diferente al habitual, sino que también abre la puerta a intrigas, alianzas y desafíos característicos de este tipo de formatos televisivos.

Desde su anuncio, las redes sociales y medios de comunicación han estado al rojo vivo, especulando sobre cómo se adaptará Arath al ambiente competitivo y social de “La casa de los famosos”. Su presencia seguramente generará debates y predicciones sobre su desempeño y estrategias dentro del programa. Además, su participación no solo promete destacar por su talento y personalidad, sino también por la dinámica que establecerá con los demás participantes, quienes estarán ansiosos por competir y convivir con una figura tan reconocida en el mundo del entretenimiento.

1. ¿QUIÉN ES ARATH DE LA TORRE?

Arath de la Torre es un reconocido actor y comediante mexicano. Él nació en Cancún, Quintana Roo el 20 de marzo de 1975, así que, en la actualidad, tiene 49 años. A lo largo de su carrera televisiva, ha participado en una gran cantidad de series y telenovelas, pero ahora, su siguiente reto será “La casa de los famosos México 2″, donde intentará quedarse con la victoria, si es que el público se lo permite.

Arath de la Torre se caracteriza por su multifuncionalidad al interpretar diversos personajes (Foto: Arath de la Torre / Instagram)

2. CUANDO DECIDIÓ SER ACTOR

Arath de la Torre tiene una peculiar historia que, como cualquier otro, no la recomienda, ya que los estudios siempre son importantes. Sin embargo, él sabía que tenía todo su panorama muy claro, así que a los 17 años abandonó la escuela para estudiar actuación en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa en la Ciudad de México. Al final, su arriesgada apuesta salió ganadora y formó una carrera artística muy destacada.

3. SU DEBUT EN TELEVISIÓN

La primera vez que apareció en una producción televisiva como actor fue en 1995, cuando tenía solo 20 años, en la telenovela “Caminos cruzados”. Desde entonces, el actor ha participado en una gran cantidad de programas de televisión, incluyendo reality shows, como “Brother VIP”, el cual era una temática similar a la de “La casa de los famosos México”.

4. SU PRIMER PROTAGÓNICO

Luego de un constante crecimiento en pantallas, Televisa le dio la oportunidad de ejecutar su primer papel protagónico en la telenovela “Soñadoras” en 1998, interpretando a Adalberto “Beto” Roque. Tres años después ejecutaría otro personaje principal gracias a “Amigas y rivales”, en la que le dio vida a Roberto De La O’ Terán.

5. ALGUNAS SERIES Y TELENOVELAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO

“La Parodia”

“El privilegio de mandar”

“Los simuladores”

“Simón dice”

“Soñadoras”

“Amigas y rivales”

“Una familia con suerte”

“Antes muerta que Lichita”

“Mi marido tiene más familia”

5. PREMIOS TVYNOVELAS QUE HA GANADO

2003: Mejor actor de comedia revelación - “La Parodia”

2007: Mejor actor de comedia revelación - “La Parodia”

6. TIENE DOS HIJOS

Está casado con Susy Lu, con quien tiene tres hijos. La mayor de ellos es una niña de nombre Gala. Luego, le sigue el varón Luca y, por último una mujercita más, a quien nombraron como Lía.

7. ÉL NO QUERÍA PARTICIPAR EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”

El martes 25 de junio, Arath de la Torre fue anunciado como el quinto integrante de la segunda temporada de “La casa de los famosos México” de Televisa en la edición diaria del programa “Hoy”. Es más, fue la misma Galilea Montijo la que dio a conocer la información para todos los televidentes.

El actor, en su presentación, se mostró muy emocionado por la nueva experiencia que tendrá en pantallas, pero reconoció que no era algo que no quería hacer hasta que lo conversó con sus familiares y fueron ellos quienes lo convencieron para que acepte la propuesta.

“Yo juré que nunca lo iba a hacer, yo no quería. Fue mi mujer y mis hijos quienes me convencieron, ellos me animaron. Fue una decisión difícil, pero hay que hacerlo. Estoy contento, privilegiado y agradecido”, indicó el artista, quien también añadió que la propuesta la tenía desde noviembre del año pasado.

Arath de la Torre en una fiesta junto a su esposa Susy Lu (Foto: Arath de la Torre / Instagram)

