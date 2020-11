Arath de la Torre es uno de los personajes cómicos más queridos de México que trabajó en series de televisión como “La Parodia”, “El privilegio de mandar”, “Los simuladores” y “Simón dice”, así como en las telenovelas “Soñadoras” , “Amigas y rivales”, “Una familia con suerte”, “Antes muerta que Lichita”, “Caer en tentación” y “Mi marido tiene más familia”.

Aunque actualmente la vida le sonríe por su trabajo en diversas producciones, no siempre todo ha sido fácil para él, pues al no tener los recursos económicos necesarios para dedicarse a la actuación, tuvo que trabajar en diversas actividades que se le presentaron desde que era pequeño.

LOS OFICIOS QUE TUVO ARATH DE LA TORRE

Cuando era pequeño contó que al percatarse que el dinero no alcanzaba en su casa, se puso a trabajar. “Tenía mi cajón de magia. Entonces, cuando llego a Cancún, empiezan los problemas económicos y dije: ‘Me voy a poner a trabajar’ y armé mi show de magia. Era un niño mago que hacía fiestas infantiles y me contrataban”, dijo durante una entrevista para el canal en YouTube de Yordi Rosado.

Pero como el dinero continuaba faltando en su hogar, se enteró que una cadena de fast food iba a abrir una sucursal en su natal Cancún. “Mi primer trabajo fue en McDonald’s. Nos reclutaron muy chavitos porque iban a abrir el primer el primer McDonald’s en Cancún, aparte el dueño era muy amigo de mi mamá”.

En 2014 da su salto internacional con la producción "Hada Madrina", en la que interpretó al personaje del Presidente del Consejo de Magia (Foto: Arath de la Torre / Instagram)

Contó que empezó en caja cobrando los pedidos, pero al poco tiempo sintió que no podía estar en un mismo lugar, por lo que comenzó a ir a otras secciones. “Un día en las papas fritas, otro día en la Big Mac. Entonces, después de haber recorrido todas las áreas, decidí irme a la de intendencia, echarle el trapo ahí en los pasillos”.

Arath de la Torre contó que mientras se encontraba limpiando llegó la banda Timbiriche y se quedó mirándolos y admirando a sus integrantes, luego continuó con lo suyo. “Yo no soy hijo de actores, no tenía nada que ver con esto y me daba pena. Yo quería actuar”.

Posteriormente, realizó trabajos en serigrafía, pero mientras laboraba en dicho taller, el dueño le dijo que había comprado otro local que debía ser construido. “Él me dice: ‘Necesito construir y sólo tengo un albañil, ¿quieres trabajar? Te sigo pagando lo mismo, pero como albañil’. Y trabajé con un carnal de ayudante de albañil dos meses”.

El actor también recordó cuando también fue astillero de barcos. “Lijaba la madera, le ponía laca marina. Ahí estuve muy poco tiempo, como un mes”.

