Arath de la Torre es uno de los actores mexicanos más consentidos de Televisa . El intérprete hizo su debut en la telenovela “Caminos cruzados” en 1995 y desde ese momento es parte de los artistas exclusivos de esta casa televisora.

El artista de 45 años se caracteriza por su sentido del humor y capacidad de interpretar varios tipos de personajes. Aunque hizo papeles secundarios en muchas telenovelas, realizó roles estelares en algunos melodramas como “Tú y yo”, “Soñadoras”, “Alegrijes y rebujos” y “Zacatillo, un lugar en tu corazón”.

Pero más allá de las telenovelas, Arath de la Torre se ha destacado por ser parte de diversos programas de humor como “La Parodia”, “El privilegio de mandar”, “Los simuladores” y “Simón dice”.

No cabe duda que el actor ha desarrollado una exitosa carrera actoral de la mano de Televisa y esto ha hecho que muchos de sus fans se pregunten por que le es tan fiel a la casa televisora y no ha renunciado para buscar nuevas oportunidades.

Arath de la torre está feliz con la carrera que ha desarrollado en Televisa (Foto: Instagram)

¿QUÉ HA DICHO ARATH DE LA TORRE SOBRE SU TRABAJO EN TELEVISA?

Debido a la emergencia sanitaria a causa del coronavirus, son muchos los actores que han perdido su exclusividad con Televisa, pero otros como Arath de la Torres se mantiene estable dentro de la casa televisora.

En una entrevista con la Agencia Reforma, el actor ha contado que muchos de sus amigos le han aconsejado que renuncie a su contrato porque fuera de Televisa hay más del trabajo del que se imagina. Sin embargo el actor ha dicho que hace oídos sordos a los consejos de sus compañeros porque por lo menos a él, la televisora de Emilio Azcárraga Jean lo han apapachado.

“Tengo exclusividad con Televisa, no sabemos qué vaya a pasar en la vida, ellos me han apapachado mucho y me han dicho: tranquilo, queremos que estés aquí con nosotros, que trabajes con nosotros”, comentó Arath.

“Por otro lado mucha gente me dice ‘deja Televisa porque hay mucho trabajo aquí afuera, hay muchas producciones, te conviene que renuncies a tu exclusividad y te vayas’, pero lo que Arath hoy por hoy lo que quiere es seguir sirviendo a esa empresa”.

Arath de la Torre (Getty Images)

Está claro que Televisa no es de su propiedad, pero sí sabe que es una empresa donde quiere seguir creciendo artísticamente, ya que Televisa siempre le ha dado luz verde para hacer lo que él ha querido.

“Yo soy un actor que realmente tengo una exclusividad y soy feliz, me llaman para cosas distintas, te puedo hacer un programa como La Parodia durante 5 años y luego Los Simuladores o hacer a Pancho López y seguir con Simón Dice”, agregó.

Dejó en claro que no hay un mejor lugar para él que no sea Televisa porque le dan la oportunidad de hacer telenovelas, conducir, series, programas de comedia y hasta cine. “Si hay todo eso, definitivamente hasta donde dure la relación voy a estar prendidísimos con Televisa. Insisto, me han dejado ser y eso es muy importante para un artista”.

VIDEO RECOMENDADO

Entrada de "Soñadoras", telenovela de 1999 de Televisa

MÁS SOBRE TELEVISA