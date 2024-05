Este lunes 20 de mayo de 2024, Maripily Rivera se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, reality donde su presencia no pasó desapercibida ya que puso de cabeza la convivencia por su carácter y forma de ser, que la colocaron en medio de la polémica desde que comenzó el exitoso programa de Telemundo. Además de ser la participante que más veces estuvo nominada, también logró disfrutar de la suite del líder, ya sea por haber ganado el reto o ser invitada por el que obtuvo el liderazgo. Precisamente, en esta habitación que compartió en más de una ocasión con Romeh, ella le habló a su compañero sobre su hija adoptiva Aydahli, a quien le quería presentar si las cosas no resultaban con Ariadna Gutiérrez. La descripción que le dio de la joven no sólo dejó pensando al habitante de Tierra, también al público que de inmediato se volcó a las redes para saber quién es la muchacha.

Si tú también estás ansioso por conocer datos de la chica, que fue descrita por la propia boricua como parecida “a Salma Hayek con el cuerpo de JLo”, te lo contamos en los siguientes párrafos.

La muchacha demostrando que posar para la cámara es lo suyo (Foto: Aydahli / Instagram)

1. ¿QUIÉN ES AYDHALI?

Aydahli es la joven que Maripily Rivera considera como una hija. Aunque no lo es biológicamente, ella se ganó el corazón de la famosa, quien no duda en darle su amor y enviarle mensaje de agradecimiento. “Es la hija que Dios me regaló”, señaló.

Aquí en un evento junto a Maripily Rivera (Foto: Aydahli / Instagram)

2. DATOS SOBRE AYDAHLI

Lugar de nacimiento: Puerto Rico

Puerto Rico Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 16 de enero

16 de enero Año de nacimiento: 1991

1991 Edad: 33 años

33 años Instagram: @aydahli

No cabe duda de que la joven tiene un figura espectacular (Foto: Aydahli / Instagram)

3. ¿A QUÉ SE DEDICA?

No se tienen datos exactos sobre lo que se dedica la “hija adoptiva” de Maripily Rivera, pero en sus redes sociales publica contenido de sus rutinas de ejercicios.

Ella sabe cómo cautivar a la cámara (Foto: Aydahli / Instagram)

4. ES UNA CHICA FITNESS

Tal como lo mencionamos en el punto anterior, Aydahli dedica gran parte de su vida a mantenerse en forma por su salud. Ella sube contenido haciendo rutinas de ejercicios, sola o con sus compañeros. De esta forma, incentiva a la gente a practicar deporte.

A ella le encanta practicar deporte. Aquí luciendo ropa para el gimnasio (Foto: Aydahli / Instagram)

5. LAS EMOTIVAS PALABRAS DE MARIPILY RIVERA A AYDAHLI

En más de una ocasión, Maripily Rivera se ha mostrado muy orgullosa de Aydahli, a quien la ha dedicado emotivas palabras. Poco antes de entrar al reality de Telemundo le escribió en redes sociales. “Mi niña hermosa gracias por estar presente en mi vida y los ratitos que pasamos juntas siempre. Bendecida de tenerte a ti y a mi adorable Joe Joe, soy la madre más orgullosa de tenerlos conmigo”, publicó a finales de 2023.

Una semana antes de entrar a “La casa de los famosos”, la boricua le envió un saludo por su cuenta de Instagram: “Feliz cumpleaños a mi hija adoptiva que Dios me regaló. Gracias por ser una bendición para la familia y querer tanto a tu hermano Joe Joe. Te amamos. Que Dios te me bendiga siempre y tengas un hermoso cumpleaños rodeada de la gente que te ama”.