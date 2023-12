La bomba sexy Maripily Rivera es conocida en el mundo del entretenimiento no sólo por su faceta como actriz, modelo y presentadora desde hace más de dos décadas, también por su carácter, forma de ser y haber hecho caer rendidos a sus pies a varios hombres. Tomando en cuenta que flechó el corazón de muchos, te damos a conocer quiénes han sido todas sus parejas.

Aunque actualmente se encuentra sola, tal como lo dio a conocer antes de su ingreso a la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, es difícil imaginar que la puertorriqueña no tenga una gran cantidad de pretendientes.

EL HISTORIAL AMOROSO DE MARIPILY RIVERA

A continuación, los nombres de los galanes que conquistó la “tremenda bomba boricua”, tal como la describió Telemundo.

JOSÉ ANTONIO GARCÍA MUÑIZ

José Antonio García Muñiz es el padre del único hijo de Maripily Rivera (Foto: Joe García /Instagram)

José Antonio García Muñiz es el padre del único hijo de Maripily Rivera, de nombre Joe Joe. Aunque su relación terminó en malos términos, pues ella lo acusó en un tribunal de Puerto Rico que se había desentendido de su pequeño, con el paso de los años limaron asperezas.

Es más, en varias oportunidades han posado los tres como una familia cuando de eventos importantes en la escuela de su hijo se trataba. Ahora que Joe ya está grande, los dos llevan una relación cordial.

ROBERTO ALOMAR

Cuando el segunda base Roberto Alomar, quien ingresó al Salón de la Fama, mostró el reconocimiento recibido a nombre de los jugadores puertorriqueños luego de la ceremonia inaugural de la Serie del Caribe el 02 de febrero de 2011 en Mayagüez, Puerto Rico (Foto: Omar Torres / AFP)

En 2009, la puertorriqueña se casó con Roberto Alomar, exjugador de las Grandes ligas de Béisbol. Lamentablemente su relación no duró mucho, pues terminaron divorciándose en 2011.

Cuando salí de un corte de Tampa, Florida, tras la disolución de matrimonio, ella fue abordada por la prensa y dijo a Univision: “Estoy bien contenta, bien tranquila (…). Estoy conforme con lo que ha pasado el día de hoy”.

ALBERT RODRÍGUEZ

Tras el fin de su matrimonio, Maripily Rivera se involucró en una relación sentimental con el empresario Albert Rodríguez con el que tenía planes de formalizar y formar una linda familia, al final terminaron.

Sí, tras planificar su boda y cuando tenían todo listo para dar el siguiente paso, el noviazgo acabó abruptamente y cada quien tomó su camino por separado.

GIUSEPPE RUSSO

En julio de 2017, la puertorriqueña anunció que había iniciado un nuevo romance con el futbolista italiano Giuseppe Russo. A pesar de que estaba muy ilusionada, terminaron solamente tres semanas después.

“Hay algunas cosas que no funcionan y es mejor uno a tiempo romperlas, y pues estoy soltera ‘forever’ nuevamente”, dijo en el programa “Al rojo vivo”.

ALEXIS RIVERA ROLÓN

El fisiculturista que enamoró a la puertorriqueña Maripily Rivera (Foto: Alexis Rivera Rolón / Instagram)

En septiembre de 2018, Maripily Rivera dio a conocer en su cuenta de Instagram que había encontrado nuevamente el amor en el fisiculturista puertorriqueño Alexis Rivera Rolón, a quien consideraba su complemento en la vida, pero al mes siguiente acabaron su romance.

Ella explicó que el motivo de su ruptura fue por el poco tiempo que tenían para verse, toda vez que ella vivía en Miami y él en Puerto Rico; a ello se sumaban sus compromisos laborales.

JOSÉ BERDECIA

En 2019, la polémica celebridad tuvo un romance con el empresario José Berdecia; aunque lucían muy enamorados a los eventos que asistían, ellos terminaron por supuestas infidelidades.

“Maripily no acepta ningún tipo de infidelidad. Yo soy una mujer que me respeto, que me quiero a mi misma y por eso lo dejé desde el principio. Sí hubo una infidelidad en La Placita, donde él se la pasa pescando y buscando mujeres, bailando y pasando el macho, mientras Maripily estaba en la casa tranquila, trabajando y haciendo sus cosas. Y eso yo no se lo puedo permitir”, señaló al programa “Lo sé todo”.

ERIC SANTIAGO

A inicios de noviembre de 2019, dio a conocer que una nueva ilusión llegó a la vida de Maripily, se trataba del empresario boricua Eric Santiago, con quien capturaba instantáneas del momento romántico que vivían. “¡Hoy te llevo preso en la cárcel de mi corazón! Happy Halloween”, escribió muy emocionada en sus redes sociales.

Pese a la felicidad que le embargaba, este romance tampoco duró, por lo que tomaron caminos separados.

MIGUEL ARCE

Miguel Arce es el peruano que conquistó a Maripily Rivera (Foto: @franciscocalvillofoto /Instagram)

A mediados de 2020, Maripily Rivera comenzó un noviazgo con el peruano Miguel Arce, quien es su menor por 14 años. Ellos se conocieron en “Guerreros 2020″ y quedaron flechados el uno por el otro.

“Es mi todo, mi amigo, mi novio, mi enfermero, mi amante, mi todo. Nos conocimos aquí, al estar haciendo los retos y eso”, escribía la puertorriqueña; por su parte, él la calificaba como la “guerrera más buena”. Lamentablemente, todo llegó a su fin.

HÉCTOR SANTANA

En agosto de 2023, la celebridad reveló que estaba saliendo con una persona identificada como Héctor Santana. “Uno tiene que primero conocer a la persona, convivir con la persona. Si uno quiere una relación seria con una persona, uno tiene que conocerse. Lo conozco hace tres meses y hace un mes estamos saliendo seriamente”, dijo en entrevista con el programa “La Comay”.

Al ser consultado, Santana señaló que no estaba saliendo con la modelo, por lo de descartó cualquier vínculo, además a él no le gusta que se ventile su vida privada.