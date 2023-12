La cuarta temporada de “La casa de los famosos” sí que arderá con el ingreso de Maripily Rivera, algo que sabe perfectamente Telemundo, que no dudó en describirla en sus redes sociales como la “tremenda bomba boricua”. Debido a que su presencia en el reality levantará polvareda y dejará huella, te contamos quién es esta concursante que aseguró ser un “huracán de categoría 5″.

Aunque llega dispuesta a todo para ganar, la participante admitió en un inicio sentirse un poco nerviosa, pero eso no la detendrá en su camino al éxito. “Una mujer que lucha por lo que quiere y nunca se da por vencida. A los que no me conocen, les invito a que me den la oportunidad de hacerlo sin prejuicios. Señoras y Señores prepárense. ¡Vamos Puerto Rico!”, fue parte de lo que escribió en su cuenta de Instagram.

Maripily Rivera forma parte de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE MARIPILY RIVERA

Nombre completo: María del Pilar Rivera Borrero

María del Pilar Rivera Borrero Más conocida como: Maripily Rivera

Maripily Rivera Lugar de nacimiento: Ponce, Puerto Rico

Ponce, Puerto Rico Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 15 de junio

15 de junio Año de nacimiento: 1977

1977 Edad: 46 años

46 años Instagram: @maripilyoficial

@maripilyoficial Facebook: @maripilyofficial

@maripilyofficial X: @maripilyrivera

2. ¿QUIÉN ES MARIPILY RIVERA?

Maripily Rivera es una actriz, modelo y presentadora puertorriqueña que estás más de dos décadas en el medio artístico. Ella es muy polémica y señaló que no tolera la traición. “Me gusta andar con poca ropa, algunos lo pueden tomar bien y otro no (…). Han visto al personaje, pero no a la mujer. Soy tranquila, pero si me dicen mentiras o me buscan, van a conocer mi lado negativo porque tengo un carácter fuerte”, señaló en entrevista con Telemundo.

Una mujer de carácter y directa, así es la puertorriqueña (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

3. ESTUDIÓ PERIODISMO Y FUE REPORTERA

Estudió la carrera de Periodismo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, de la cual se licenció. Asimismo, trabajó durante un corto tiempo como reportera de Univision.

4. PARTICIPÓ EN REINADOS DE BELLEZA

Tras incursionar en el mundo del modelaje, en 1995 participó en el Miss Puerto Rico Petite, pero no ganó, así que cuatro años después volvió a insistir, donde fue finalista.

"Yo no compito con nadie por que donde hay calidad, no hay competencia", escribió el 2 de diciembre de 2023 (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

5. SE VOLVIÓ UNA FIGURA TELEVISIVA

Maripily Rivera formó parte del reality “Famosas VIP”, de la cadena Telefutura. Posteriormente, co-presentó “Eso vale” y “No te duermas” con Héctor Marcano en WAPA-TV de Puerto Rico. Asimismo, de “Mira quién baila” en 2012. En 2020, ingresó a “Guerreros”.

6. INCURSIONÓ EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

La polémica personalidad también incursionó en el mundo de la actuación. Interpretó a una camarera de casino en la película puertorriqueña “Miente” (2009). Aunque se esperaba que realice un cameo en una presentación benéfica para recaudar fondos en Orlando, en “Los monólogos de la vagina” (2012), se echó para atrás dos días antes por una disputa generada por la compensación de gastos.

La puertorriqueña es una figura muy polémica en su país (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

7. ES UNA EMPRENDEDORA

También ha demostrado ser una gran emprendedora, pues abrió una tienda de moda en Guaynabo, Puerto Rico, llamada Maripily Boutique. Pese a que se incendió en 2007, supo salir adelante y reabrió sus puertas, demostrando que es una mujer muy fuerte. Además de sus prendas de vestir, vende zapatos, bolsos y ropas de baño. En 2013, lanzó su propia fragancia MP de Maripily.

Ella es una mujer trabajadora, pues tiene sus emprendimientos (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

8. MARIPILY SUFRIÓ UN DERRAME CEREBRAL

En abril de 2023, Maripily Rivera sufrió un leve derrame cerebral. “Estoy hablando con la amiga mía y me dice: ‘Ay Mari, tienes la boca virada y el ojito apagado’. Yo ignorante, le digo: ‘¡Ay nena, sí! Me inyecté los labios, es parte de eso’”, contó en entrevista a La Mesa Caliente. Pero como su amiga insistió, fue a realizarse un chequeo médico. “No, no. A mí no me dio absolutamente nada, yo no sentí nada. Al otro día me hago los exámenes y sí, me dio un derrame cerebral, pero fue algo leve. ¿En qué momento? No lo sentí”, agregó.

9. ¿MARIPILY RIVERA TIENE PAREJA?

Actualmente, Maripily Rivera está soltera, por lo que no descarta que en “La casa de los famosos 4″ pueda encontrar a su media naranja.

10. ELLA TIENE UN HIJO

Rivera se convirtió en madre el año 2001, fruto de su relación con José Antonio García. Su único lleva el mismo nombre de su padre, pero ella lo llama Joe Joe, quien es piloto de autos.

La celebridad junto a su único hijo (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

11. ¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE MARIPILY?

Además del padre de su hijo, Rivera Borrero tuvo otras relaciones. Se casó con la estrella de béisbol Roberto Alomar en junio de 2009, pero se separaron tiempo después, luego de que ella lo acusó de violencia doméstica. La denuncia fue desestimada.

En diciembre de 2013, se comprometió con el empresario Alberto Rodríguez, director de operaciones de Spanish Broadcasting System, pero su boda fue cancelada. Aunque posteriormente volvieron a frecuentarse, se distanciaron tras las acusaciones que ella le hizo por violencia doméstica, que llevó a la detención se du exnovio, pero fue liberado al no tener las pruebas necesarias.

Aquí luciendo un vestido corto escotado que resalta sus atributos físicos (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

12. VIDA FITNESS

La polémica mujer lleva una vida dedicada a los ejercicios, tal como se puede constatar en las fotografías que publica en sus redes sociales. Ella luce una figura envidiable, en base a sus rutinas y alimentación saludable.

13. ¿CÓMO SE CALIFICA RIVERA?

Maripily se califica como un huracán, además de considerar que es una mujer muy sensual; asimismo, señala que es directa y no tiene temor en decir lo que piensa.

"Así en mi nueva versión. Disfrutando de este hermoso Paraíso", escribió el 15 de octubre de 2023 (Foto: Maripily Rivera / Instagram)