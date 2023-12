Después de nueve meses en pausa, “La casa de los famosos” de Telemundo regresa con su cuarta temporada y grandes novedades, siendo una de ellas la convivencia entre 23 celebridades bajo un mismo techo. Con esta cantidad de participantes, la polémica está servida. ¿Cuánto podrán soportar? ¿Habrá salidas anticipadas solicitadas por los propios concursantes? Solamente lo sabremos cuando las luces del exitoso reality se enciendan desde el 23 de enero de 2024.

A continuación, te damos a conocer quiénes son las personalidades que fueron convocadas para el programa y esperan llevarse el primer lugar, así como lo lograron Andrea Machado, Ivonne Montero y Madison Anderson, de las temporadas, uno, dos y tres, respectivamente.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″?

LUPILLO RIVERA

Lupillo Rivera forma parte de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

Lupillo Rivera fue el primer convocado para formar parte de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. “Este ‘Toro del Corrido’ pondrá a cantar a todos en #LCDLF4 ¿Se revolucionará la casa con su presencia?”, se lee en la descripción que le da el reality en sus redes sociales.

Por su parte, el cantante, quien es hermano de la fallecida Jenny Rivera y tío de Chiquis, anunció que llega dispuesto a ponerle “mucho picante a sus noches”, por lo que pidió estar preparados para todo lo que verán.

THALÍ GARCÍA

Thalí García forma parte de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

Thalí García también fue llamada para el reality más exitoso de la televisión hispana. “Nuestra Berenice Ahumada de ‘El Señor de los cielos’ será parte de la telenovela de la vida real. ¿La ves en la final?”, se lee en la cuenta de Instagram de Telemundo.

Ella es una talentosa actriz, modelo y presentadora mexicana, cuya participación en “Los 50″ dio mucho de qué hablar por su carácter fuerte, recordemos que ella tuvo un altercado con la peruana Shirley Arica, quien terminó siendo expulsada.

GREGORIO PERNÍA

Gregorio Pernía forma parte de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

Gregorio Pernía es otra celebridad convocada para “La casa de los famosos 4″. “¿Quién no puede esperar más para gozar con sus ocurrencias?”, publicó Telemundo en sus redes sociales.

Él es un reconocido actor conocido por su icónico papel de El Titi en la saga “Sin senos no ha paraíso”. Asimismo, participó en varios realities ganando en “Así se baila”, al lado de su hija. Ahora, ¿con qué más nos sorprenderá el colombiano?

MARIPILY RIVERA

Maripily Rivera forma parte de "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

Maripily Rivera forma parte del grupo de 21 celebridades que estará en la cuarta entrega de la casa más famosa de la televisión hispana. “¡Tremenda bomba boricua! ¿Quién no puede esperar para verla?”, se lee en la descripción que hace el reality.

Ella es una actriz, modelo y presentadora de televisión puertorriqueña. “Les admito que estoy nerviosa porque aquí conocerán la verdadera Maripily: una mujer que lucha por lo que quiere y nunca se da por vencida. A los que no me conocen les invito a que me den la oportunidad de hacerlo sin prejuicios. Señoras y Señores prepárense porque el huracán boricua llega categoría 5″, escribió.