Ahora sí que arderá la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, pues si pensábamos que ya lo habíamos visto todo con los participantes que forman parte de esta nueva entrega, el ingreso de Alfredo Adame encenderá aún más la polémica, el condimento perfecto para una convivencia que estamos seguros dará de qué hablar. Si aún no sabes quién es este controvertido personaje o quieres conocer algunos datos sobre él, en los siguientes párrafos te lo contamos.

Antes te señalamos que cuando fue entrevistado en Telemundo, el actor dijo estar muy emocionado por la oportunidad: “Estoy muy optimista y emocionado porque la verdad esto es un experimento social medio extraño. La convivencia no se me da. Ya estoy estudiando administración de egos para poder llevar la casa bien. ¿Qué puede pasar? Ya sé que se ese muchacho Lupillo Rivera es muy fiestero y voy a ser tolerante, pero si de plano no me deja dormir, tendré que hacer uso de mis famosas patadas bicicleteras, aunque sé que está prohibido [risas]”.

Alfredo Adame forma parte de la cuarta temporada de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo)

1. DATOS PERSONALES DE ALFREDO ADAME

Nombre completo: Alfredo Adame Von Knoop

Alfredo Adame Von Knoop Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco, México

Guadalajara, Jalisco, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 10 de junio

10 de junio Año de nacimiento: 1958

1958 Edad: 65 años

65 años Instagram: @adame.goldenboy

2. ¿QUIÉN ES ALFREDO ADAME?

Alfredo Adame es un actor y presentador de televisión mexicano muy polémico que se caracteriza por decir las cosas de frente. Aunque se ha ganado la antipatía de muchas personas, son varios que también lo quieren y apoyan.

3. ES PILOTO

Estudió aviación comercial y tras ello trabajó en Aeroméxico como piloto privado.

El histrión sabe que con su moto puede recorrer todo lo que quiera. Aquí listo para un paseo (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

4. ES ACTOR DE TELEVISIÓN, CINE Y TEATRO

A lo largo de su carrera, Adame ha hecho televisión, cine y teatro. Su primera incursión en el mundo de la actuación fue en la pantalla grande con “Fuga al destino” (1987), mientras que en TV lo hizo con “Mi segunda madre” (1989). Luego le siguieron innumerables éxitos entre los que destacan: “Tú y yo” (1996), “Las vías del amor” (2002-2003), “Sortilegio” (2009), “Lo que la vida me robó” (2013), “Por amar sin ley” (2018). En teatro estuvo en “Celia el Musical” (2016) e “Infidelidades” (2015).

5. TAMBIÉN FUE CONDUCTOR DE PROGRAMAS

Él también ha incursionado en la conducción de algunos programas como: “Video Cosmos” (1988), “De buenas a la 1″ (2008), “Hoy” (1998), “Viva la mañana” (2005), Premios TVyNovelas (2004″ y “Ay amor” (2003).

6. PADECE UNA ENFERMEDAD MENTAL

Alfredo Adame reveló que padece un Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), mismo que le ha llevado a experimentar angustia frente a los problemas y a repetir mentalmente situaciones como si fueran una película.

Él no puede desaprovechar su presencia en el gimnasio para sacarse una fotografía (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

7. CAUSÓ LA MUERTE DE UNA PERSONA

En una entrevista, el actor confesó que cuando tenía 17 años se enfrentó a un hombre que amenazó con atacarlo a él y a sus amigos. “Estaba yo, salgo y el cuate se me deja venir muy macho y me dice ‘quien sabe qué, que no sé qué’ e hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto yo un golpe aquí [en el cuello], el cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás, mi cuate me dice ‘vámonos’. Pasa domingo, lunes y el martes me dice, ‘¿qué crees? Se murió el de la bronca”, relató.

8. TIENE UNA COLECCIÓN DE ARMAS

Adame tiene en su casa una colección de armas que muestra muy orgulloso, los cuales usa para tiro, asimismo aclaró que todas tienen los permisos de las autoridades mexicanas. Con esto desmintió a quienes aseguraban que estaba en libertad bajo fianza como parte de un proceso por posesión ilegal de armas de fuego.

9. INCURSIONÓ EN POLÍTICA

En 2021, Alfredo Adame participó como candidato a diputado federal por el Distrito 14 de la Ciudad de México por el partido Redes Sociales Progresistas en las Elecciones Federales. Perdió la contienda con menos del 1% de votos.

El actor mexicano al lado de Aylín Mujica en Telemundo para una entrevista (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

10. ¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE ALFREDO ADAME?

Las parejas de Alfredo Adame han sido: Diana Golden con quien llegó al altar en 1988 y se separaron en 1990 y Mary Paz Banquells con quien se casó en 1992, pero se divorciaron en 2017.

11. LOS HIJOS DE ALFREDO ADAME

Fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells nacieron sus tres hijos varones: Diego, Sebastián y Alejandro, con quienes no tiene buena relación. Asimismo, tiene una hija mayor de nombre Vanessa, de quien se desconoce el nombre de su madre. Por tanto, Adame tiene cuatro hijos.

El mexicano junto a su entrañable amigo Cepillín mientras atiende a los periodistas (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

12. POLÉMICAS DE ALFREDO ADAME