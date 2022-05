Alfredo Adame es un polémico intérprete mexicano que ha participado en telenovelas como “Retrato de familia” y “En nombre del amor”. Ha estado casado en varias ocasiones y resultado de esas relaciones tuvo a sus cuatro hijos: Vanessa, Diego, Alejandro y Sebastián. Sin embargo, debido a su temperamento, no ha tenido una buena relación con ellos.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Alfredo Adame y Magaly Chávez se separaron

En 1992, se casó con la actriz Mary Paz Banquells, con quien tuvo a sus hijos varones. Su distanciamiento de ellos es de conocimiento público y los compañeros del reality show en el que participa actualmente, “Soy Famoso ¡Sácame de aquí!”, no dudaron en sacarlo a colación. Esto provocó que el actor rompiera en llanto.

El presentador de televisión dijo que le apenaba mucho la situación, además de reconocer que tuvo actitudes inadecuadas. Finalmente, se ofreció a abrir un espacio para el diálogo, con el objetivo de enmendar la relación.

“Diego, Sebastián y Alejandro, los amo, los quiero mucho, espero que podamos algún día poder arreglar nuestras diferencias. Yo les ofrezco vernos en algún lugar, un abrazo, un beso, sin recriminaciones, sin absolutamente nada [...] si ustedes están dispuestos yo estoy dispuesto a que seamos padre-hijos otra vez”, comentó.

A continuación te contamos sobre todos los hijos del actor, a qué se dedican y qué tipo de relación llevan con su padre.

VANESSA ADAME

Es la hija mayor del Alfredo Adame, quien tiene 42 años de edad. Se desconoce el nombre de su madre y parece ser la única con la que mantiene una buena relación, aunque no siempre fue así.

En un principio estuvieron distanciados un tiempo, aunque luego arreglaron las cosas. El actor de 63 años incluso, en un momento, mencionó que ella y sus nietos eran su única familia.

Su afinidad se puede deber a lo parecido de su carácter, pues a inicios de la pandemia, algunos de los vecinos de Vanessa la acusaron de organizar fiestas en su casa y de ser problemática.

Vanessa es la primera hija del actor mexicano (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

DIEGO ADAME BANQUELLS

Es el hijo mayor de su matrimonio con Mary Paz Banquells. Tiene 29 años y es licenciado en “Mercadotecnia”. Asimismo, está cursando una maestría en “Dirección de Empresas”, desempeñándose en el área de Marketing de varias empresas.

También ha sido actor de doblaje y ha dado voz a “Ran Haitani” del popular anime “Tokyo Revengers”.

ALEJANDRO ADAME BANQUELLS

El segundo hijo de su matrimonio con la actriz, actualmente tiene 27 años. En sus redes sociales, se describe a sí mismo como un artista y comparte varias de sus ilustraciones, en su mayoría de estilo anime.

SEBASTIÁN BANQUELLS

El más joven de todos tiene 23 años y es quien tiene más presencia en sus redes sociales. De forma similar a su hermano Diego, ha trabajado como actor de doblaje para “Tokyo Revengers”, pero haciendo el personaje de “Chifuyu Matsuno”

También es chef y le encanta jugar videojuegos, por lo que se considera gamer y geek. Adicionalmente, es miembro de la comunidad LGBTIQ.

LOS MOTIVOS DE LA MALA RELACIÓN CON SU PADRE

En el mismo reality, Alfredo Adame expresó que la ruptura se debió a que lo consideraron un mal padre y rechazaron los recientes escándalos en los que se ha visto envuelto, como su pelea con Carlos Trejo y su romance con Magaly Chávez.

“Considero totalmente injusto que hayan dicho ‘mal padre’ porque si alguien fue buen padre fui yo. A mis hijos les di la vida, les di amor, cariño, respeto, los apoyé y les di todo, todo, todo en absoluto. Siempre fui su mejor amigo, siempre fui su mejor compañero, siempre fui su...papá y creo que fui el mejor papá”, comentó al mismo tiempo que derramaba algunas lágrimas.

Además, culpó a la madre de sus hijos hombres, Mary Paz Banquells, por la actitud que tomaron en su contra. Asegura que fueron influenciados hasta el punto de alejarse de él, lo que también generó el rechazo de Adame hacia ellos.

“Me lastimó que la mamá de ellos los alienara de esa manera en mi contra y empezaran a actuar en mi contra al grado de que llegue incluso a desconocerlos y desheredarlos porque no concebía por qué siendo yo tan buen padre me habían tratado de esa manera, entonces pensé que no merecía ese trato y por eso adopté esa actitud”, admitió.

Diego, Alejandro, Sebastián junto a su madre (Foto: Mary Paz Banquells / Instagram)

Anterior a esas declaraciones, en enero de este año, en una entrevista a “Ventaneando” Adame dijo que no tenía relación alguna con sus hijos.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No llevan mi sangre, los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año”, declaró en ese momento.

LA RESPUESTA DE LOS HIJOS

Fue Sebastián Adame quien decidió romper el silencio y, en una entrevista para “Venga la Alegría”, habló sobre lo que comentó su padre. Aseguró que él, junto a sus hermanos, siempre estuvieron dispuestos a retomar la interacción con su padre y que nunca han creído que sea mal padre, una afirmación que hizo el actor.

“Mira, por una parte se siente bonito escuchar eso (la reconciliación), porque al final han sido dos años de estar con el miedo de: ‘¿por qué me va a llamar los periodistas?’, ‘¿Qué dijo mi papá?’(...) Muchas veces, yo siempre, a pesar de todo, sabía que estaba trabajando y que nos estaba dando la mejor vida que él podía”, aclaró

Sin embargo, comentó que su madre no los puso en contra de él, pues después del divorcio lo siguieron viendo.

“También en cuanto a lo de alienarlo igual en el divorcio, yo al siguiente día del que nos mudamos aquí con mi mamá al siguiente día lo volví a ver y salíamos a comer cada domingo”, agregó.