Hasta hace unas semanas el amor entre Alfredo Adame y Magaly Chávez marchaba viento en popa con los planes del matrimonio ya encaminados, pero ahora se pudo conocer que ambos ya no están en una relación y que todo ha quedado estancado, al menos de momento.

Es por ello que ha nacido la curiosidad entre el público mexicano por saber los motivos de la separación, los cuales detallaremos en la presente nota, aunque no se puede llegar a un punto medio al respecto debido a que los dos tienen sus respectivas incomodidades.

La pareja se separó, pero existe una posibilidad de reconciliación que se está manejando aún (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

¿POR QUÉ TERMINARON ALFREDO ADAME Y MAGALY CHÁVEZ?

A través de separadas declaraciones a la prensa mexicana, las dos celebridades han dado sus razones del final de su relación, pero llama mucho la atención de que una de las partes no estaba ni enterada de que su noviazgo había llegado a su final.

La versión de Alfredo Adame

El polémico actor ha asegurado que su relación terminó cuando le preguntaron por su novia. Con una evidente molestia, Adame reveló que estaba cansado de tener que soportar los caprichos que tenía su entonces pareja.

“Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, como se sabe que está muy guapa, como se sabe que tiene un cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda”, argumentó el artista.

Además, contó que la madre de Magaly lo llamó para pedirle que le tenga paciencia y le cumpla los caprichos que ella tiene, pues siempre ha sido así desde que era una niña.

“¿Cómo puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pie de limón de Sanborns? Hasta su mamá me habló y me dijo que tenía que entenderla porque siempre ha sido caprichosa desde niña”, añadió.

La versión de Magaly Chávez

Tras las declaraciones de Alfredo Adame, la prensa buscó a Magaly Chávez para conocer su versión y ella respondió muy sorprendida porque no estaba enterada que ya no eran novios.

Así mismo, reconoció, en cierta medida, que es un poco caprichosa debido a que está acostumbrada a que todo se realice como ella quiere, lo cual molestó al actor.

“Ha de estar con su berrinche, él es el berrinchudo. Yo estoy acostumbrada a que las cosas se hagan como yo diga, a veces hay que apechugar, pero si se puede complacer a tu novio con algo que te pida, un detallito, algo para comer o así, pues se molestó”, argumentó.

¿HABRÁ RECONCILIACIÓN?

Alfredo Adame, pese a estar muy molesto en estos momentos, dejó abierta la posibilidad de que pueda haber una reconciliación con Magaly Chávez durante un viaje a República Dominicana que ya ambos habían planificado. Según cuenta, él espera que le pidan perdón y le hablen bien.

“Ya habíamos comprado los boletos para ir a República Dominicana, pues voy a ir y a ver qué pasa. Ahí ya, si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, mencionó el también conductor televisivo.