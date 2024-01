No pasó ni 24 horas para que la cuarta temporada de “La casa de los famosos” se encendiera y todo el mundo esté comentando del beso que se dieron ‘La Divaza’ y Alfredo Adame. ¿Qué pasó exactamente entre ellos? A continuación, los detalles de esta “muestra de cariño”, que emocionó al resto de habitantes.

Como se sabe, las puertas de la casa más famosa de la televisión hispana se abrieron la noche del 23 de enero de 2024, donde 23 figuras ingresaron a lo que ya es su hogar; si bien, todos están emocionados, poco a poco la convivencia se irá tornando cada vez más pesada, ya que la forma de ser y carácter de cada uno jugará un rol importante. Y no es para menos, pues los participantes están aislados del mundo exterior, siendo grabados las 24 horas y los siete días de la semana. ¿Cuánto resistirán?

Tras el beso, la convivencia se encendió en "La casa de los famosos 4", al igual que las redes sociales (Foto: La Divaza y Alfredo Adame / Instagram)

EL BESO DE ‘LA DIVAZA’ Y ALFREDO ADAME EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

Aunque solamente pasó menos de un día de estar encerrados, los 23 integrantes de “La casa de los famosos 4″ buscan la manera de divertirse, por lo que no se les ocurrió mejor idea que ponerse a jugar “Verdad o reto”. Cuando llegó el turno de Alfredo Adame, este fue retado para que le diera un beso a la influencer venezolana y ¿qué creen? Pues aceptó.

Tomando en cuenta que el actor ha sido acusado de homofóbico; es más fue tildado de transfóbico por decir que no reconocía como mujer a Wendy Guevara, la ganadora de “La casa de los famosos México”, varios pensaron que se negaría, pero estaban equivocados.

Tras escuchar el desafío, él no lo dudó y le dijo a ‘La Divaza’: “Cierra los ojos y para el pico”, algo que le repitió en dos ocasiones, de inmediato se le acercó y le dio un beso en la boca, acto que fue celebrado por sus compañeros. Gregorio Pernía, quien estaba al lado del polémico histrión le alzó el brazo en señal de victoria por haber cumplido lo encomendado, mientras el resto saltaba y gritaba.

¿QUÉ DIJO ‘LA DIVAZA’ SOBRE EL BESO QUE LE DIO ALFREDO ADAME?

Después del beso que le dio Alfredo Adame, ‘La Divaza’ fue consultada por el conductor Nacho Lozano a qué sabían los besos de un galán de telenovelas, a lo que respondió: “Siempre hay una degenerada que quiere al viejito”, causando las risas de los habitantes.

Al oírlo, el mexicano no se quedó atrás y contestó de inmediato: “Su mamá le dijo antes de venir: ‘Alfredo era mi galán’, y esta señorita se aprovechó”. Pero la influencer, que es defensora activa de la comunidad LGBT+, le devolvió lo señalado: “Una tiene que comer de todo”.

Con esta acción, el actor de 65 años trata de demostrar que no es homofóbico, algo que ha venido diciendo desde hace tiempo, además de rechazar tajantemente que sea transfóbico, luego de sus duras palabras a la integrante de “Las Perdidas”. “No es una mujer, no lo reconozco como una mujer. A la naturaleza no se le engaña y a una persona menos. A lo mejor el sistema jurídico lo engañas, pero si sale un tipo de tamal mal amarrado, feo y tosco”, manifestó sobre Guevara.

LAS REDES SE ENCENDIERON POR EL BESO DE ‘LA DIVAZA’ Y ALFREDO ADAME

Luego del beso de los dos habitantes del programa de Telemundo, las redes sociales se encendieron, pues algunos aseguran que Adame solamente busca show, pero queda en ridículo.

“Alfredo Adame vendería hasta su madre con tal de figurar de alguna forma”, “Lo besó para que no le caiga la comunidad por lo de Wendy. Más astuto”, “Adame dijo que Wendy era un señor vestido de mujer y ‘La Divaza’ ya es señorita de su boca. Genial, el congruente Adame”, fueron algunos de los comentarios.