Probablemente el participante más polémico y también veterano de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, Alfredo Adame no deja de llamar la atención, ya sea por sus ácidos, y a veces violentos, comentarios, o por sus pintorescas acciones, como los retoques que se realizó en el rostro antes de ingresar al reality de Telemundo.

Y es que, como se recuerda, la celeb de Estados Unidos se mantuvo fiel a su estilo cuando, días atrás, indicó que le podría aplicar una de sus famosas “patadas bicicleteras” a Lupillo Rivera o insultó a Wendy Guevara, la ganadora de “La casa de los famosos México”, aunque esta no estaría dudando en contestarle.

A pocos días para iniciar su participación en el popular reality de Telemundo, el actor de telenovelas y presentador sorprendió al anunciar que estaba listo para el encierro gracias a su nuevo aspecto.

Alfredo Adame Von Knoop es uno de los participantes más polémicos de "La Casa de los Famosos 4" (Foto: Telemundo)

LA OPERACIÓN DE ALFREDO ADAME ANTES DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En conversación con Al Rojo Vivo de Telemundo, Alfredo Adame reveló que decidió darse algunos retoques estéticos para verse más joven y, como indicó Jessica Carrillo, presentadora del show, “lucir como todo un galán”.

Tras pasar por una sesión ambulatoria, el mexicano aseguró sentirse satisfecho con los resultados. “Me dijeron que me iban a quitar 15 años de encima y ve me los quitaron”, destacó.

De hecho, el actor y excandidato a diputado aseguró sentirse mucho mejor con su cambio y hasta las más jóvenes se han mostrado interesadas en él y su nuevo aspecto físico.

“Ahora tengo que estar espantando a las chavas y pasa un fenómeno raro: ahora las de 25, las de 18, las de 19, son las que me dicen “Ay, Adame” y no sé qué más... me emociono”, agregó.

Los comentarios de Adame causaron gracia en Jessica Carrillo, quien comentó que “ahora resulta que le dicen Don Juan a Don Alfredo Adame”, además de invitar al público a ver “La casa de los papacitos”.

ALFREDO ADAME RESPONDE A PONCHO DE NIGRIS

Hace unos días, el finalista de “La casa de los famosos México” y exintegrante de “Me caigo de risa”, Poncho de Nigris, se pronunció por los comentarios de Alfredo Adame contra Wendy Guevara con un comentario muy sarcástico que no cayó bien en el veterano actor.

“Respeta a las mujeres, y respeta a Wendy Guevara que es una dama, pero siendo una dama, Alfredo Adame, yo te aseguro que Wendy te pone en tu madre”, comentó Poncho.

Pese a esto, el comediante destacó que no tenía nada contra el actor, pero no le gustaron los reprobables comentarios sobre el físico de la integrante de “Las perdidas”. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Adame disparara contra el hermano del exfutbolista Antonio de Nigris.

“Bueno pues yo le contesto a Poncho de Nigris que no es otra cosa que un hombre de quinta, otro zángano, un huevón que vive de un medio porque no tiene talento, no sabe hacer absolutamente nada”, comentó.

Finalmente, Adame amenazó a Guevara y a De Nigris, indicando que los “reventaría de tres ching... a los dos”.