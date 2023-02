En más de una ocasión, Alfredo Adame ha causado polémica por sus discusiones y altercados físicos, destacando desde la pelea con su hijo Sebastián o las graves lesiones que sufrió tras el enfrentamiento con dos personas hace unos meses.

Y es que pese a ser reconocido por su participación en telenovelas y como presentador de televisión, la celeb de México también es recordado por sus incidentes con personajes como el Payaso Oskarin o su discusión con el abogado de Carlos Trejo, con quien llegó a los golpes en una conferencia o la pelea callejera en la que se vio envuelto.

Sin embargo, hace unos días, el actor mexicano hizo una de sus confesiones más polémicas, pues confesó que acabó con la vida de un hombre cuando aun no era mayor de edad.

ALFREDO ADAME CAUSÓ LA MUERTE DE UNA PERSONA

En conversación con Maxine Woodside de “Todo para la mujer”, el actor se refirió a la polémica de Pablo Lyle, quien fue sentenciado por el delito de homicidio involuntario contra un hombre de 63 años en un accidente vehicular ocurrido en Miami hace algunos años.

Fue aquí que Adame aprovechó para confesar que se vio involucrado en un hecho similar, pero fue gracias a que sus padres lo escondieron que se libró de ir a prisión.

De acuerdo con el actor, todo ocurrió cuando tenía 17 años y una persona intentó atacarlos, iniciando una pelea en la que le aplicó un mal golpe, el cual derivó en su muerto.

“Estaba yo, salgo y el cuate se me deja venir muy macho y me dice ‘quien sabe qué, que no sé qué’ e hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto yo un golpe aquí (en el cuello), el cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás, mi cuate me dice ‘vámonos’”, inició.

Si bien lograron escapar, el momento sorpresivo llegaría a los pocos días, pues esta persona fue hallada muerta.

Alfredo Adame se refirió al caso de Pablo Lyle (Foto: Univisión)

“Nos subimos al coche, pasa domingo, lunes y el martes me dice, ‘¿qué crees? Se murió el de la bronca’, era hijo de un abogado medio mafioso y ya hablé con mi papá y todo el rollo y me mandaron, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, estuve un año, regresé y nunca pasó nada”, añadió.

La confesión de Adame no cayó bien en los usuarios de redes sociales, quienes criticaron sus comentarios y llegaron a etiquetar a las autoridades con la esperanza de que tomen cartas en el asunto.

ALFREDO ADAME DEFIENDE A PABLO LYLE

Del mismo modo, el veterano actor defendió a su colega, quien fue condenado días atrás, y aseguró que fue juzgado de manera injusta pues se trató de un accidente.

“Lo que le pasó a Pablo Lyle fue un accidente, pero es que tiene mecha corta como yo, el cuate le dice ‘te voy a matar’, se baja Pablo Lyle y le dice ‘¿cómo que me vas a matar?’ es lo mismo que me pasó el jueves pasado, pero Pablo Lyle lo empuja, el cuate se cae y se desnuca, eso fue lo que pasó, son infortunios, son desgracias”, explicó.