Alfredo Adame se convirtió en noticia tras haber recibido una brutal golpiza en los exteriores de su vivienda, ubicada en Tlalpan. Debido a la agresión, la retina se le habría desprendido, por lo que recibió atención médica.

A continuación, lo que debes saber del caso que involucra al actor mexicano de 64 años, quien mantiene informados a sus seguidores sobre su estado de salud a través de sus redes sociales.

Así terminó la ceja y ojo derecho del actor tras ser agredido (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

UN CRIMEN, EL INICIO DE TODO

Según contó el también presentador, él se encontraba en un taller arreglando la llanta de su auto cuando de pronto escuchó el sonido de las sirenas de las patrullas, alertándolo de que algo malo había pasado.

“Llegué a mi casa y me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había mucha gente, muchas patrullas y un cuerpo tirado; meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino: ‘¿Qué paso?’ y me dice: ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’ y me quede ahí viendo platicando con los vecinos”, empezó a relatar en entrevista con “Venga la alegría.

POR QUERER AYUDAR, UN HOMBRE LO AGREDEN

El momento en el que estaba por la puerta de su vivienda, llegó un hombre en un coche gritando que la persona que la acompañaba estaba herida de bala en el hombro.

“[Él] dice: ‘Mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, el cuate se acercó muy muy cerca de mí y le dije: ‘Oye, ¿qué te pasó? ¿te puedo ayudar en algo?’ y me dice: ‘Lárgate de aquí, hijo de la ching***’ y me tira un trancazo”, añadió.

DOS HOMBRES LO GOLPEAN

Ante la paliza que le propinó el sujeto, Alfredo Adame también respondió, pero no esperaba que otra persona lo atacara por la espalda. Fue este quien le dio un puñete cerca de la vista. Al no poder contenerlo, el actor cayó al piso, donde fue atacado con patadas por ambos individuos.

“Ahí están los videos, está todo. Entonces, los policías se dejaron venir, los agarran y ahorita ya estoy en la Fiscalía Tlalpan 3 porque les voy a levantar la denuncia por lesiones, injurias, amenazas y por todo, yo solo les pregunté si necesitaban algo y me comenzaron a golpear”, precisó.

¿CUÁL ES SU SITUACIÓN?

A raíz de paliza que recibió, él fue trasladado en patrulla desde la Fiscalía 3 de Tlalpan al Hospital General Dr. Manuel Gea González, donde evaluaron su condición. Y es que según las imágenes que subió el mexicano, iban a revisar si sufrió el desprendimiento de retina, toda vez que no ve “absolutamente nada con el ojo derecho”.

El asistente del actor contó en exclusiva para MULTIMEDIOS que Adame tiene tres fracturas en el cráneo, las cuales fueron provocadas por golpes con tubos.

¿POR QUÉ AGREDIERON A ALFREDO ADAME?

Aunque en un inicio informaron que la agresión se habría originado porque Adame intentó grabar lo acontecía en la zona, él desmintió rápidamente dicha información y aseguro que todo fue por querer ayudar a la mujer herida. Asimismo, negó que lo hayan golpeado con una pistola.