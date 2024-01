La cuarta temporada de “La casa de los famosos” llegó por todo lo alto y a diferencia de ediciones anteriores aumentó el número de participantes, que para esta ocasión son 23. Si bien, se había anunciado a casi todas las celebridades que iban a convivir totalmente aisladas del mundo y siendo vigiladas en todo momento por cámaras, este 23 de enero, día del estreno, al fin se supo la identidad de las dos figuras que faltaban: Aleska Génesis y Christian Estrada. En esta nota, te damos a conocer quién es y más datos sobre este último competidor.

“Soy como un camaleón, puedo ser muy bueno, pero también muy malo. Soy competitivo en todos los sentidos y donde pongo el ojo, pongo la bala”, señaló durante el video de presentación de Telemundo.

Christian Estrada es una de las 23 celebridades que fue convocada para "La casa de los famosos 4" (Foto: Telemundo)

1. DATOS SOBRE CHRISTIAN ESTRADA

Nombre completo: Christian Estrada

Christian Estrada Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 13 de agosto

13 de agosto Año de nacimiento: 1989

1989 Edad: 34 años

34 años Instagram: @estradac11

2. ¿QUIÉN ES CHRISTIAN ESTRADA?

Christian Estrada es un exfutbolista, modelo y celebridad televisiva mexicana que ha formado parte de algunos realities. También es conocido por sus polémicas relaciones amorosas.

Para él, cualquier momento es especial para tomarse una fotografía. Aquí en su carro (Foto: Christian Estrada / Instagram)

3. LE APASIONABA EL FÚTBOL, PERO…

No se sabe mucho de la vida del participante. Solamente que cuando tenías tres años, se fue a vivir con su familia a los Estados Unidos. A Estrada le apasionaba el fútbol, llegando a jugar semi profesionalmente, pero una lesión lo alejó de las canchas.

4. ¿CÓMO GANA FAMA?

Su nombre saltó a la fama tras formar parte de la temporada 14 de “The Bachelorette”, reality sobre citas y relaciones amorosas. Volvió para la sexta temporada de “Bachelor in Paradise”.

A la celebridad le encanta mostrar su musculatura, tal como lo hace aquí con su brazo tatuado (Foto: Christian Estrada / Instagram)

5. FUE CONVOCADO PARA OTRO REALITY

A raíz de su gran desenvolvimiento, él fue convocado para el reality de competencia “Guerreros 2020″. Se convirtió en uno de los favoritos, además de encontrar el amor en una de sus compañeras, algo de lo que comentaremos más adelante.

6. INCURSIONÓ EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN

Estrada incursionó en el mundo de la actuación con papeles en telenovelas como “Por amar sin ley” y “Mi adorable maldición”.

Si hay algo que le gusta, es estar en el gimnasio entrenando (Foto: Christian Estrada / Instagram)

7. IBA A FORMAR PARTE LA PRIMERA TEMPORADA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

El nombre de Christian Estrada ya se había confirmado para la primera entrega de “La casa de los famosos”, pero el día del ingreso de las celebridades, él no apareció, pues había sido retirado. El programa transmitió una cápsula que se enfocó en el nacimiento de su bebé, el cual se había adelantado, pero al estar en el hospital apoyando a Ferka, él había violado la regla de confinamiento, por lo que evitaron su ingreso para evitar contagios.

8. FUE ACUSADO DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE FRIDA SOFÍA Y ALEJANDRA GUZMÁN

Christian Estrada fue acusado del distanciamiento entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán. Según la hija de la cantante, él sostuvo una relación con la intérprete de “Eternamente bella”, algo que consideró una traición por parte de las dos personas más importantes en su vida. Debido al escándalo que se armó, los involucrados salieron a negar todo, pero para la joven las cosas estaba más que claras. No sólo ello, debido al dolor que sentía, decidió abortar al hijo que estaba esperando del exfutbolista.

Aquí la celebridad tomándose un selfie por Navidad (Foto: Christian Estrada / Instagram)

9. UNA POLÉMICA RELACIÓN CON FERKA QUIROZ

Como lo señalamos en uno de los puntos anteriores, él encontró el amor en uno de los realities que participó, exactamente en “Guerreros 2020″, donde conoció a Ferka Quiroz. Aunque en un inicio aseguraban que solamente eran amigos, el embarazo de la modelo reveló que tenían un romance. Tras convertirse en padres, la relación no funcionó y terminaron en medio de una polémica, pues según la mexicana él no le dio su lugar cuando la madre de este le faltó el respeto, a esto se sumó que comenzó a vivir episodios de violencia, que no supo reconocer a tiempo porque estaba muy enamorada. Ambos se encuentran en una disputa legal por la tenencia del pequeño, aunque tratan de mantener una relación cordial.

10. OTRO ROMANCE CONOCIDO

Pero Estrada conquistó también a una mujer muy conocida en el medio, se trata de Alicia Machado, con quien se lucía muy enamorado; sin embargo, reveló que ya no estaba juntos. “Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por ¡lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona”, dijo la ganadora de la primera temporada de “La casa de los famosos”.