Aunque el anuncio de la participación de Frida Sofía en la cuarta temporada de “La casa de los famosos” causó revuelo y muchos la esperaban son ansias, finalmente ella se convirtió en la gran ausente de esta edición que inició el 23 de enero de 2024. A raíz de las especulaciones que surgieron respecto a su negativa de formar parte del reality de Telemundo, que la dejaban mal parada, ella decidió hablar al respecto y contar su verdad. En los siguientes párrafos, te damos a conocer las verdaderas razones que la llevaron a rechazar la propuesta televisiva.

Cabe señalar que entre las cosas que se comenzaron a decir en torno a la hija de Alejandra Guzmán por negarse a entrar al programa estaban asuntos legales, un examen antidoping, poner ciertas condiciones que debían cumplirse, entre otros puntos.

La cantante mexicana no estará en la cuarta edición de "La casa de los famosos" por una contundente razón (Foto: Frida Sofía / Instagram)

FRIDA SOFÍA ROMPE HABLA CLARO Y DIRECTO SOBRE SU AUSENCIA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 4″

A través de un comunicado que subió a su cuenta de Instagram, Frida Sofía reveló los motivos que la llevaron a desistir de entrar al exitoso formato de la cadena televisiva estadounidense. En un primer momento, reconoce que la invitaron a participar, algo que ella aceptó muy emocionada, pero cuando le dieron a conocer algunos puntos a los que debía someterse, decidió dar un paso al costado.

“Por medio del presente comunicado, derivado de la desinformación y polémica que ha causado mi participación en el reality show ‘La casa de los famosos’, producida por Telemundo, me dirijo a ustedes con el debido respeto y agradecimiento, de antemano, que se le ha dado a mi carrera. Como es sabido, la cadena Telemundo me contactó para formar parte del referido programa y, después de diversas pláticas y negociaciones, habíamos llegado a un arreglo para confirmar mi participación”, comienza señalando.

Aparentemente todo marchaba bien hasta que le dijeron las condiciones que debía cumplir: permitir que una empresa jurídica investigara su vida privada. La propuesta no le pareció acertada y tras pensarlo se negó a formar parte de las celebridades que integrarían esta cuarta entrega.

“El motivo por el cual me negué a vincularme contractualmente para dicho fin atendió a una solicitud de Endemol, que tenía como finalidad que la suscrita otorgara mi consentimiento para que, a través de una figura jurídica que existe en Norteamérica, se contratara a una empresa que realizara una supuesta investigación respecto de todos y cada uno de los aspectos de mi vida privada; situación que me causó desconcierto, puesto que, si bien es cierto, se me solicitó una autorización para verificar los llamados criminal records, que no son otra cosa más que los antecedentes penales en los Estados Unidos, los cuales no tenía ningún inconveniente en que fueran investigados; lo otro, no tenía ninguna relación con la propuesta comercial que habíamos acordado”, mencionó.

“Entendí que no se trataba únicamente de un formalismo contractual, sino de una invasión total de mi privacidad. He de decirles que mi decisión no atendió a exabrupto y, mucho menos, a condiciones diferentes a las que estoy manifestando”, se lee.

En el comunicado, Frida Sofía aprovechó para aclarar todas las especulaciones que surgieron en torno a ella, las cuales calificó de lamentables.

“Se habla de la negativa que realizarme un examen antidoping, lo cual es falso completamente, puesto que, aunque no tendría problema alguno en hacerlo, nunca fue requerido por la productora. También se ha mencionado que mi negativa para otorgar mi consentimiento en la investigación, a la que les he hecho mención anteriormente, atiende a que tengo problemas legales en Estados Unidos, lo cual también es falso, puesto que no tengo un solo problema con la justicia, ni en la Unión Americana, ni en México. Todas esas especulaciones no tienen ningún tipo de sustento y únicamente abonan a la desinformación”, refirió.

Finalmente indicó que con la exposición de su caso espera que “no se cometan atropellos” con otras figuras que quieran formar parte de algún tipo de programas de este tipo; y aunque reconoce que al ser una figura pública, siempre su vida será de interés para todos, sabe que toda la vida va a recibir críticas por cualquier cosa.