Si comentamos de personajes que dan de qué hablar y generan bastante polémica, sin lugar a duda aquí se encuentra Pedro Figueira, más conocido como ‘La Divaza’, el famoso influencer venezolano LGBTTTIQ+ que forma parte de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. Si bien, destaca por el contenido que sube a sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores, su forma de ser cautivó a muchas personas. Debido a ello, te contamos quiénes han sido sus parejas.

Antes te precisamos que este personaje no solamente destaca en el mundo de las redes, también en radio y televisión, así como el canto, ya que ha sacado varios temas pegajosos como “Cachete al suelo”, “La noche”, entre otros.

EL HISTORIAL AMOROSO DE ‘LA DIVAZA

RODRIGO VALLADO

Él fue pareja del venezolano, a quien acusó de serle infiel, pero tras el fin de su romane le dedicó un cariñoso mensaje (Foto: Rodrigo Vallado / Instagram)

‘La Divaza’ comenzó su relación con Rodrigo Vallado en 2020. Aunque subían fotografías de lo bien que marchaba su romance, este llegó a su fin ocho meses después en medio de acusaciones de infidelidad. Según Vallado, el venezolano le fue infiel en varias ocasiones; es más, el amigo del influencer conocido como ‘La Jose’ lo ayudó para que no fuera descubierto.

Pese a todo, Rodrigo le dedicó un mensaje en el que le deseaba lo mejor y se quedaba con los bonitos momentos que habían vivido. “Pedro, mi bebecito divo: gracias por compartirte conmigo todo este tiempo, me quedo con el hermoso ser que conocí en la intimidad, esa bella persona a la que ni la misma Divaza conoce (…). Yo sé que me abrazaras al final del día y de nadie recibirás tanto amor como el que yo te sigo teniendo”, publicó en julio de 2020.

ANDRÉS ARON

Con él 'La Divaza' tuvo un romance que llegó hasta las agresiones físicas (Foto: Andrés Aron / Instagram)

El reconocido influencer tuvo una tórrida relación con Andrés Aron, con quien aparentemente tenía una gran química; sin embargo, ‘La Divaza’ reveló en 2019 que su noviazgo fue un tormento, pues vivió maltrato físico por parte de la persona que decía amarlo.

En su canal de YouTube, señaló que se animó a contar su terrible experiencia para que nadie sufra lo que ella vivió. De acuerdo con su relato, su novio golpeó varias veces su pecho cuando no estaba conforme con algunas cosas; no sólo ello, pues entraba a su departamento sin permiso, e incluso le pidió que le pague una liposucción. Por su parte, Aron negó todo y lo demandó por difamación. No se supo más del tema.

AUSTIN

El influencer desconsolado tras el fin de su relación con Austin (Foto: La Divaza / Instagram)

En 2022, ‘La Divaza’ estaba muy contenta porque había conocido al amor de su vida, su nombre era Austin, un estadounidense que en aquel entonces tenía 28 años. Al parecer todo marchaba excelente entre ellos, ya que presumían sus sentimientos en redes sociales, incluso hacían juntos varios videos para TikTok; sin embargo, todo acabó de manera inesperada el 31 de diciembre de ese mismo año.

“Se terminó, se acabó, y bueno, mejor porque así comienzo el año en blanco. Me siento triste que haya sido así, pues fue en año nuevo”, manifestó visiblemente con los ojos llorosos. Aunque no señaló las causas, pidió a sus seguidores que no se vayan contra él, al tiempo de dedicarle un tierno mensaje: “Fuiste la mejor pareja que tuve. No voy a hablar mal de ti. Gracias por todo (…). Terminamos porque Austin ya no se sentía él mismo y necesitaba reencontrarse para saber si una relación es lo que busca”.