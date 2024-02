Alfredo Adame es todo un personaje, pues además de ser un reconocido actor, es alguien que siempre ha estado en el foco de atención de la prensa, no sólo por su trabajo en diversas producciones, también por las polémicas que ha protagonizado con gente del mundo del entretenimiento como Laura Bozzo o Andrea Legarreta, e incluso con personas que nada tienen que ver con el medio, recodemos cuando lo golpearon cerca de su casa y la vez que peleó con una familia en la pista. Debido a que este histrión despierta todo tipo de sentimientos, muchos se preguntan sobre su historial amoroso. ¿También quieres saber a cuántas mujeres ha conquistado? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe señalar que actualmente, el galán de telenovelas forma parte de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, donde se está mostrando frontal y directo, comportamiento que para algunos televidentes ha caído bien, pues lo notan sincero, mientras que otros lo consideran déspota y malcriado. Cual sea la opinión que tiene el público respecto al actor, es claro que es tema de conversación.

HISTORIAL AMOROSO DE ALFREDO ADAME

A continuación, las mujeres que han conquistado a Alfredo Adame, con dos de ellas llegó al altar, pero los matrimonios no terminaron bien. Asimismo, ha tenido algunas novias.

DIANA GOLDEN

En 1988, Alfredo Adame se casó con la actriz Diana Golden, de quien se separó en 1990 en medio de acusaciones de agresión contra el histrión, de que dijo una vez la amenazó con una pistola.

“Me decía: ‘Te voy a matar’. Y yo así aterrada nomas lloraba y no me mató. Lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes, disque para rentar un departamento que había comprado en Paseos de Taxqueña. Yo era capaz de lo que sea con tal de salir de ahí con vida, entonces acabé en pijama, descalza en la casa de otro sobrecargo, amiga de él. Al otro día ella me prestó unos pants, unas chanclas y fuimos a poner la demanda”, contó en una entrevista.

MARY PAZ BANQUELLS

En 1992, Adame se dio una nueva oportunidad en el amor y se casó con Mary Paz Banquells, con quien tuvo una relación larga y tres hijos en común, que llegó a su fin en 2017. En una entrevista al programa “El minuto que cambió mi destino”, ella reveló que su vida al lado del histrión fue un tormento.

“La violencia siempre ha existido por parte de él. Adame es psicótico porque crea historias y él se las crea y las vive plenamente, aunque no sean reales (...). Por su misma enfermedad cree que todo el mundo lo está atacando (...). Siempre me lastimaba y sabía que odiaba a mi familia, un día se desató hablando tan espantoso de mi madre que estaba muerta, insultándola, y dije no más. Temía por mi vida, y aunque nunca me pegó, él manejaba la violencia psicológica porque mi autoestima estaba por suelos”, relató.

SUSAN QUINTANA

En 2018, el actor mexicano inició una relación con la conductora Susan Quintana, pero terminaron a los meses, luego de que se filtraron unas fotos de Alfredo sin su autorización. Esto provocó que él la demandara. Ella también lo acusó de violencia y tener problemas de ira.

“Fue una atracción fatal mal lograda, Susan es una mujer en toda le extensión de la palabra, de mí sólo recibirá caballerosidad, no se dio la relación por qué simplemente andamos en canales diferentes”, dijo.

KARLA RUIZ

En 2019, Adame pensó que había encontrado a la persona que tano estaba buscando en Karla Ruiz, por lo que tuvieron un romance.

La relación fue muy corta y al poco tiempo, el galán de telenovelas nuevamente quedó soltero.

MAGALY CHÁVEZ

En 2022, Alfredo Adame se ilusionó de Magaly Chávez, exparticipante de “Enamorándonos”, quien era su menor por 27 años. Estaba tan enamorado que pensó en llegar por tercera vez al altar con ella, pero todo quedó ahí.

De acuerdo con la mujer, el fin de su noviazgo fue por la falta de compromiso y cumplimiento por parte del actor.