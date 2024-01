Para nadie es un secreto que Andrea Legarreta es una de las figuras más polarizantes de la televisión mexicana, pues si bien muchas personas admiran a la presentadora de “Hoy”, otros han criticado sin piedad a la conductora de Televisa, que lleva más de 20 años en la cadena de San Ángel.

Lo cierto es que una de las últimas celebs de México en disparar contra la actriz y conductora fue Anette Cuburu, con quien compartió pantalla por algunos meses. Incluso, la figura de Telemundo fue más allá y la acusó de tener un romance con un directivo de la cadena.

Si bien el aún esposo de Legarreta, el cantante y empresario Erik Rubín salió a defenderla, otro que decidió tomar partido fue el periodista Alex Kaffie, exmiembro de “Hoy” y que abandonó el programa en 2017.

La conductora mexicana es una de las figuras más destacadas de Televisa (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

EL ODIO DE ALEX KAFFIE HACIA ANDREA LEGARRETA

A través de su canal de YouTube “Villanovisión”, el cual suma más de 25 mil suscriptores, el presentador compartió un video titulado “Mi verdad sobre ella” con la descripción “¿De dónde viene mi odio por Andrea Legarreta?”.

En su publicación, el periodista indicó que le gustaría “narrar una experiencia bonita con Andrea Legarreta”, pero no la tiene. “La razón de esa estricta relación de trabajo era el odio que le tenía. Y es que cómo no sentir odio, por quien me dijeron, le había pedido al productor de ‘Hoy’, Reynaldo López, que me cambiara de camerino para que yo ya no ocupara el que estaba justo frente al de ella”, reveló.

De hecho, según el propio Kaffie, la recordada Maestra Lupita en “Vivan los niños” fue más allá y lo excluyó del set de grabaciones, relegándolo a cualquier otro sitio donde él no estuviese.

“Cómo no sentir odio por la mujer que me dijeron, exigió que yo ya no entrara al comedor donde ella desayuna diariamente y que se encuentra adentro del foro de ‘Hoy’”, se cuestionó.

El expresentador de “Guau” y “Sale el sol” indicó que una persona le aseguró que Legarreta exigió que no fuese incluido en el chat de conductores del show, pues al ser también periodista, iba a filtrar información sobre el contenido del programa.

“Me decían, me decían y me decían que pidió que me quitaran a mí el martes para que en consecuencia pusieran de lunes a viernes a Marta Figueroa e imploraba que cuando salíamos a los estados de la república, me hospedaran en hostales de menor categoría en las comisiones”, comentó.

Alex Kaffie fue conductor de "Hoy" de Televisa entre 2015 y 2017 (Foto: Alex Kaffie / Instagram)

ANDREA LEGARRETA Y ALEX KAFFIE ARREGLARON SUS DIFERENCIAS

En su video, el periodista indica que su trato fue “gélido y estrictamente laboral” durante su paso por “Hoy” entre 2015 a 2017, además de solo sonreírle frente a cámaras. Sin embargo, todo cambió cuando la conductora lo confrontó.

“Ese odio continuó hasta 2020, cuando ella harta de mis ataques en su contra, me contactara la razón de mi comportamiento y aproveché para reclamarle los hechos mencionados”, explicó.

Ante la confrontación, Kaffie se vio obligado a confesar quién fue la persona que le filtraba la información que había originado el odio entre ambos.

“En tal conversación saltó el nombre y apellido de la persona que me había dicho que Andrea Legarreta y Galilea Montijo exigieron que se me cambiara de camerino, se me excluyera del chat de conductores y se me hosperada en hoteles menos lujosos. No terminaba la conversación cuando Andrea en otra llamada, que yo escuché porque puso el altavoz, encaró a la persona y joh sorpresa! Todo era mentira… todo lo que esa tercera persona le achacaba a ella era falso”, añadió.

El conductor aseguró sentirse un tonto al creer en las mentiras que le contaban de Legarreta que hicieron que odiara a la persona equivocada y hasta llegó a defenderla de las acusaciones.

“La verdad siempre sale a la luz. Jamás vi a Christian de la Fuente o alguno de los hombres con los que le achacan romances extramaritales a Andrea Legarreta visitándola en el foro de ‘Hoy’, tampoco hablar mal de sus compañeras”, explicó.