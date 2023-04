Desde el estreno de “Hoy” en 1998, Galilea Montijo y Andrea Legarreta se han convertido en las figuras del programa de entretenimiento, además de representantes de Televisa, protagonizando varios momentos curiosos y emotivos.

Y es que durante su paso por el programa, las conductoras tapatía y capitalina han protagonizado situaciones icónicas, como el anuncio de sus embarazos, sus momentos más románticos con sus respectivas parejas, así como la confirmación de sus rupturas con Fernando Reina y Erik Rubín.

Pese a que en más de una ocasión han negado tener una mala relación, los rumores de discusiones entre las celebs de México siempre han rondado a las conductoras y ha tomado fuerza recientemente tras el incómodo momento que vivieron en “Hoy”.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta llevan más de 20 años al frente del programa (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

LA “DISCUSIÓN” DE ANDREA LEGARRETA Y GALILEA MONTIJO

El pasado jueves 27 de abril, durante una edición del matinal de Televisa, las presentadoras protagonizaron una tensa situación durante la emisión de su sección “Desayunando y chismeando”.

En el segmento, las conductoras comentaban la cinta “Quiero tu vida”, producida por la reconocida actriz mexicana Salma Hayek, la cual llegará a los cines en unas semanas.

“Anoche fue la premire de ‘Quiero tu vida’, una cinta producida por Salma Hayek para Vix con Bárbara de Regil, Zuria Vega...”, indicó Galilea cuando su compañera la interrumpió diciendo “Andrea Legarreta... yo también salgo ahí, es una actuación especial”.

“¿Por qué no nos habías dicho? Yo no te di permiso”, indicó la tapatía, ante las risas de sus compañeros y dio el pase al especial que preparó el programa.

Aunque algunos usuarios aseguraron que la pelea entre ambas fue real, pues notaron tensión durante algunos segundos, otros destacaron que se trató de una broma y aplaudieron el regreso de Legarreta a la actuación.

¿CÓMO INICIÓ LA DUPLA GALILEA MONTIJO Y ANDREA LEGARRETA EN “HOY”?

En agosto del 2021, la producción del programa de Televisa rindió un homenaje a las conductoras, un momento que Galilea aprovechó para bromear con Legarreta y terminaron por recordar como la tapatía entró en reemplazo de “La jueza caramelo”.

De acuerdo con las conductoras, Montijo confesó que llegó a “Hoy” para suplir a Andrea Legarreta por tres días, pero una vez que se cumplió el plazo, esta última pidió que se quede por tiempo indefinido en el programa del canal de Las Estrellas.

“Gali estaba anunciando el programa sobre bajar de peso, que era un concurso (Cuánto quieres perder), entonces yo me volteé con Romagnoli y le dije, ‘oye, si ya se va Laura Flores, ¿por qué no (se queda) Gali?’. Contrario a los rumores que ha habido, yo le dije: ‘¿Por qué no la Gali?’. Y entró”, rememoró, Andrea Legarreta.