En los últimos días, Galilea Montijo se ha robado la atención del público tras confirmarse que dejará el programa “Hoy”, en el que ha permanecido por 16 años como compañera de Andrea Legarreta como presentadora, para dedicarse a otro proyecto.

Como se recuerda, la celeb de México, que hace unas semanas fue portada de la revista Playboy, es uno de los rostros más importante de Televisa, por lo que su salida del matinal de la cadena sorprendió y causó conmoción en los seguidores de la presentadora tapatía.

Sin embargo, esto no ha sido lo único de la también modelo, pues recientemente realizó una íntima confesión que arrancó algunas risas entre sus seguidores.

La presentadora tapatía es una de las figuras más destacadas de TelevisaUnivision (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

LA REACCIÓN DE GALILEA MONTIJO A SU PRIMERA CANA

Durante una entrevista con “Netas Divinas” de Unicable, la conductora de 49 años conversó con Daniela Magún, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Paola Rojas sobre el envejecimiento.

El consenso general del programa fue a favor de alguna intervención estética para disimular el paso de los años, aunque, según apuntó Galilea, “envejecer dignamente y no cambies el rostro y sus facciones”.

Fue allí que la expresentadora de Pequeños Gigantes reveló que tuvo una emocional reacción cuando una amiga cercana le detectó su primera cana, llegando a las lágrimas de la impresión.

“Estoy súper a favor de que te des ayudadita, pero por eso no deja de dolerme la primera vez que me dijeron: ‘Gali, tienes una cana´’, me dijeron eso hace como diez años, me puse a llorar: ‘me salió una cana’”, indicó.

Del mismo modo, Montijo alivió la situación revelando que también se descubrió vellos blancos en la zona íntima.

“No les digo cuando, por otro lado, me salió una cana, el grito que pegué”, añadió la presentadora, desatando risas entre sus compañeras.

EL FUTURO DE GALILEA MONTIJO EN TELEVISAUNIVISION

La salida de Galilea Montijo de “Hoy” causó sorpresa en los fanáticos del matinal, sobre todo debido a que es una de las figuras históricas del programa, sumando más de 16 años de experiencia.

Incluso, la exesposa de Fernando Reina tiene definida la fecha en la que le dirá adiós a Andrea Legarreta, Jorge “El burro” Van Rankin y el restos de sus compañeros del programa para emprender una nueva aventura dentro de Televisa.

En sus redes sociales, “Gali” indicó que se unirá a Julián Gil y un conductor sorpresa en un nuevo proyecto de la televisora de San Ángel.