Para nadie es un secreto que Galilea Montijo es una de las figuras más destacadas de Televisa y de la televisión mexicana en general, siendo conductor de programas como “Hoy”, junto a Andrea Legarreta y Jorge “El burro” Van Rankin, “¿Quién es la máscara?” y “Pequeños gigantes”.

Precisamente sobre este último programa, la celeb de México ha sido el rostro principal desde el 2011, año en el que se lanzó el programa y que ha tenido figuras como Yurem Rojas, recordado por su paso en “Me caigo de risa”, o Jimena Gallegó, actual presentadora de “La casa de los famosos”.

Pese a la importancia de Galilea Montijo, la presentadora de 49 años no fue considerada para participar en la quinta temporada del programa de Televisa, el cual se encuentra en etapa de producción y aún no tiene fecha de estreno.

La conductora mexcana es uno de los rostros más populares de Televisa (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

GALILEA MONTIJO EN “PEQUEÑOS GIGANTES”

De acuerdo con los planes de Televisa, el nuevo conductor del programa de talento infantil será el expresentador de “Otro Rollo”, Adal Ramones, algo que también confirmó Montijo recientemente.

“El de los niños (Pequeños Gigantes) lo va a conducir Adal Ramones, a mí no me han dicho nada. Para los programas que arrancaron ya no estuve. No sé nada”, indicó la conductora de “Hoy”.

Del mismo modo, Galilea, quien hace unos días presumió ser la nueva portada de la revista Playboy, evitó pronunciarse sobre su futuro en “¿Quién es la máscara?”, aunque se mostró dispuesta a repetir su rol de conductora del reality de canto.

“Si me preguntan ‘La máscara’ (¿Quién es la máscara?), sí, me encantaría repetir”, añadió la conductora.

LOS MOTIVOS DE SU SALIDA

Si bien Galilea Montijo evitó dar un motivo claro sobre el radical cambio que tomará el programa que conduce en Televisa, esta vez sin ella, pero aseguró que la cadena está atravesando por una serie de cambios.

“Están cambiando las cosas en los medios de comunicación. Antes las exclusividades eran larguísimas, hoy en día las exclusividades, casi, casi, las estamos haciendo por año”, detalló.

Sobre la posibilidad de salir de la cadena debido a que ya no es considerada, Montijo confesaría que no se ve trabajando en otra señal diferente a la que ha sido su casa por más de 20 años.

“Siempre lo he dicho, voy a estar muy agradecida siempre con la empresa. Y en el momento que ellos me digan ‘ya no te necesito’, porque también eso puede suceder, te vas a donde te den trabajo. Pero no me veo en otro lugar. Si me preguntan ‘¿te ves en otro lugar?’; no veo en otro lugar que sea Televisa”, comentó.