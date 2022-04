Marzo fue un mes de despedidas para “Me caigo de risa”, pues se confirmó la salida de Mariazel Olle, quien le sigue los pasos a Ricardo Margaleff abandonando “la familia disfuncional” y el programa de TelevisaUnivisión.

Fue el propio conductor Faisy quien se encargó de dar la noticia al público e integrantes del programa nocturno. “El día de hoy es el último programa de esta temporada de Mariazel”, indicó.

Las protestas de la gente no se hicieron esperar, a las cuales se unieron sus compañeros, que no perdieron oportunidad de acusarla entre risas de abandonarlos, y los invitados Andrea Legarreta con sus hijas Mía y Nina Rubín.

¿Por qué Mariazel deja “Me caigo de risa”?

Al ser consultada por la producción del programa si tenía un discurso de despedida para los seguidores, la joven explicó que su salida se debería a su intención de participar en otro proyecto.

“De verdad, siempre lo he dicho, para todos hay un antes y después de Me Caigo de Risa, no solo en la personal, porque aquí hemos encontrado a una gran familia, independientemente del trabajo, pero en el lado profesional también nos ha abierto las puertas, puertas que antes se cerraban”, indicó Mariazel evidentemente emocionada.

Mariazel también ha participado en TUDN (Foto: Instagram / Mariazel Olle)

Aunque la ausencia de la joven, uno de los pilares del exitoso programa nocturno, sea solo temporal y regrese para otra temporada, esta se mostró triste por su salida.

“Han llegado nuevas oportunidades y bueno, ahorita viene un proyecto, por el cual estoy muy emocionada, me duele dejarlos, pero yo siempre llevo muy en alto. Me Caigo de Risa y a mi Familia Disfuncional”, indicó la actriz.

Por su parte, la cuenta en Instagram del programa se encargó de despedir a la integrante: “Hoy es el último programa de la temporada de Mariazel y estamos muy felices por sus nuevos proyectos”, se lee en Instagram.