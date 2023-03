A mediados de noviembre del 2021, la bella Galilea Montijo logró ser tendencia en redes sociales tras sus presuntos vínculos con diversas entidades del crimen organizado y carteles de droga. Si bien la conductora aclaró todos los puntos correspondientes en aquel entonces, también señaló que estaba harta de todas las críticas en su contra.

Aunque el ambiente más conocido de Galilea Montijo suelen ser los sets de televisión y redes sociales, la mexicana de 49 años también tiene sus perlas fuera del ambiente mediático, o al menos eso parecía. Resulta que hace dos años fue involucrada en un caso severo de red de narcotráfico debido a su aparición en “Emma y las otras señoras del narco”.

En ese sentido, la conductora de “Hoy” volvió a pronunciarse sobre tales atribuciones y señalar la facilidad con la que se desprestigia a una figura mediática en las redes sociales.

Además de "Pequeños Gigantes", la mexicana ha conducido "Hoy" y "¿Quién es la máscara?" (Galilea Montijo / Facebook)

“Tener un micrófono, redes sociales es un arma de doble filo y lo que tú digas, por supuesto que repercute, para bien y para mal”, comunicó Montijo a los distintos canales de comunicación.

¿QUÉ OPINA GALILEA MONTIJO SOBRE LOS HATERS EN REDES SOCIALES?

La también actriz también enfatizó la libertad que poseen las personas debido al auge de las redes sociales y la falta de regulación al momento de agravar la honrar de figuras públicas como ella.

“Hoy en día, es muy fácil decir cualquier cosa a través de las redes sociales. Cualquiera puede tener un canal de televisión y no está controlado en cuestión legal, no está regulado, no hay manera, y eso se convierte en bolitas de nieve”, agregó.

La mexicana posee más de 10 años en televisión (Foto: Galilea Montijo / Instagram)

No obstante, la también actriz de novelas cree que los medios libres e independientes también ofrecen información real y certera que puede contribuir a la ciudadanía en general. “Hay medios que, afortunadamente, investigan, preguntan y de primera mano saben lo que está pasando, lo que no está pasando y hacen su labor, y eso está increíble y se agradece”, puntualizó.

Es común ver a internautas y haters comentando más de un rumor sin confirmar. Esperemos sigas teniendo esa calma y paciencia para tus detractores, Galilea. ¡Mucha fuerza!

