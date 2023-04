Desde su primera aparición en 2006, Raúl Araiza, conocido popularmente como “Negro”, se convirtió en uno de los favoritos para el público de “Hoy”, el matinal de Televisa en el que compartió roles con las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, manteniéndose por varias temporadas.

Sin embargo, si bien el éxito le sonreía al exnovio de Margarita Vega, a nivel personal no era así, pues la lucha contra las adicciones, principalmente con el alcoholismo, terminaron por poner en riesgo no solo su carrera, sino también su salud.

La lamentable situación de la celeb de México fue notada por sus compañeros de programa, tal como revelaron recientemente en una edición de “Netas Divinas”.

Raúl Araiza, también conocido como "El Negro Araiza", es un actor y conductor de programas de televisión mexicano (Foto: Raúl Araiza / Instagram)

LOS PROBLEMAS DE RAÚL ARAIZA CON EL ALCOHOL

En más de una ocasión, el conductor se ausentó de varias ediciones del programa, esto debido al alcoholismo que padeció, y que lo llevó a buscar ayuda.

De hecho, llegó a ser separado de varios proyectos, y su última recaída ocurrió en agosto del 2022, cuando se alejó de las pantallas por casi un mes debido a que se había internado voluntariamente en una clínica de rehabilitación.

“Es cuando quieres dejar de sufrir, el sufrimiento es lo que te hace pedir ayuda, puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar, y lo que quieres es no sentir. ¿Cómo no sientes?, pues adormeciendo esos sentimientos”, reflexionó Araiza en una edición de “Hoy”.

En aquella ocasión, el conductor fue buen recibido por sus compañeros de Televisa, que mostraron su apoyo ante el duro momento y le permitieron contar su testimonio.

Raúl Araiza recibiendo el apoyo de sus compañeros en "Hoy" (Foto: Hoy / YouTube)

GALILEA MONTIJO Y LAS ADICCIONES DE RAÚL ARAIZA

El lamentable estado de Araiza no solo lo afectó a él, sino que llegó a impactar en las relaciones con sus compañeros de programa, principalmente en “Hoy”, algo que reveló recientemente Galilea Montijo durante una edición de “Netas Divinas”.

“Veíamos al “Negro” y nos partía el alma. Sabíamos que estaba sufriendo”, indicó la presentadora de 49 años.

Si bien actualmente la situación parece superada y el presentador mexicano ha expresado su voluntad de no volver a sucumbir, lo cierto es que se trata de una problemática que afecta a muchas personas.

“Ahorita nos reímos, ahorita ya que lo cuenta nos reímos, pero la verdad es que, si entramos en detalle, el alcoholismo es una enfermedad muy fea que los que estamos alrededor”, añadió la presentadora del programa de Unicable.

A esta se sumó Paul Stanley, otro conductor del matinal, quien indicó que la intención del equipo era apoyar a su compañero en el duro momento que vivía, el cual llegó a ser identificado por todos sus compañeros.

“Lo que quieres es ayudarlo y estar ahí”, reconoció Stanley frente a las cámaras.