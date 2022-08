El programa matutino de Televisa, “Hoy”, tuvo un rostro ausente por poco más de un mes. Raúl Araiza, uno de los conductores principales, regresó para conversar con sus compañeros, entre ellos Andrea Legarreta, los motivos de su súbita desaparición.

El 21 de julio fue el último día en el que el actor de telenovelas como “La desalmada” estuvo presente durante las mañanas en el programa de televisión.

El intérprete nació en una familia muy cercana al mundo del espectáculo, pues es hijo del productor Raúl Araiza y la actriz Norma Herrera. Además, su hermano es Armando Araiza, el protagonista del melodrama “Azul”, junto a Kate del Castillo.

Raúl Araiza junto a su madre Norma Herrera y su hermano Armando Araiza (Foto: Raúl Araiza / Instagram)

¿POR QUÉ RAÚL ARAIZA SE AUSENTÓ DE “HOY”?

Este lunes 22 de agosto, y después de poco más de un mes de ausencia, Raúl Araiza regresó a la conducción del programa “Hoy”. Por supuesto, se discutió el motivo de su partida temporal y su respuesta impactó a gran parte de la audiencia.

Muchas personas del público pensaba que “el negro”, como es conocido en el medio, estaba disfrutando de unas largas vacaciones. Sin embargo, él mismo reveló que se internó voluntariamente en un centro de rehabilitación.

Después de dar a conocer esta información, surgieron las siguientes interrogantes: ¿por qué se internó? En el caso de las celebridades o las personas que aparecen en pantalla, muchas veces pueden proyectar que todo está bien o que su vida es perfecta, pero el público no conoce lo que viven tras bambalinas.

Al parecer, el actor de “Papá a toda madre”, estuvo luchando con una adicción con alcohol, la cual estuvo ocultando durante un tiempo, tratando de mostrarse alegre. No obstante, hubo un punto de quiebre que lo hizo darse cuenta que no podía manejar esto solo y decidió recurrir a alguien más.

“¿Cuándo pedir ayuda? Básicamente, lo que te dice el alma, es cuando quieres dejar de sufrir. El sufrimiento es lo que te lleva a pedir ayuda. Puedes tocar fondo en cuanto a tus emociones, que no las sabe uno manejar y lo que quieres es no sentir”, comentó el actor.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA ADICCIÓN DE RAÚL ARAIZA?

Definitivamente, la conversación que tuvo Raúl Araiza con sus compañeros fue muy emotiva, pues también reveló por qué cree que surgió esta adicción en primer lugar. En muchas ocasiones, estos problemas surgen debido a otros orígenes emocionales o psicológicos como el estrés, la violencia, entre otros.

En el caso del presentador de 57, la causa habría sido la difícil relación que tenía con su padre, el famoso productor que lleva su mismo nombre y que falleció en el 2013. De acuerdo a lo que narró, la falta de amor y cariño de parte de su progenitor creó un gran vacío emocional en él.

“La fantasía de todo adicto es buscar el reconocimiento del padre, ese padre que no me aplaudió, que no me besó lo suficiente. Mi padre fue un hombre sin amor, no sabía darlo él. Sigo luchando por entender el por qué me mandaron a mi (al extranjero) y a mi hermano no, por qué hizo comparaciones con mi hermano”, explicó mencionando a Armando Araiza.

Por ello, recurrió al alcohol para no enfrentar algunas duras emociones y pensamientos, sin darse cuenta el peligroso camino que estaba recorriendo.

“Tengo contacto con la sustancia (el alcohol) y dije ‘de aquí soy’. Se volvió mi mejor amigo, me dio servicio”, continuó.