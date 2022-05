En las últimas semanas, han crecido los rumores sobre un posible gusto entre Manelyk González y Raúl Araiza, por lo que los medios de comunicación especializados en espectáculos han empezado a sentir un interés especial por el tema, teniendo en cuenta que ahora ambos coinciden en el programa “Hoy”.

La exparticipante de “Acapulco Shore” ha ingresado “Las estrellas bailan en Hoy” para mostrar sus mejores pasos de baile y así ganar el concurso, pero también coincide con el conductor, así que la prensa se le acercó para hacerle consultas al respecto.

Es así que toda la opinión pública ha conocido, de primera mano, las impresiones de la propia Manelyk sobre esas especulaciones que la vinculan con Araiza. ¿Será que es el inicio de una nueva relación?

La influencer habló sobre los rumores que la vinculan con Raúl Araiza (Foto: Manelyk González / Instagram)

¿QUÉ DIJO MANELYK GONZÁLEZ SOBRE RAÚL ARAIZA?

Al ser preguntaba por el tema, la polémica influencer aseguró no estar enterada del tema, aunque también indicó que no sería nada extraño de que ella haya despertado alguna atracción en el conductor de televisión.

Del mismo modo, ironizó en sus declaraciones al decir que aprovechará para escribirle de inmediato, ya que se encuentra soltera.

“¿Le gusto? No lo culpo, obvio soy encantadora. No lo he sentido, pero ahora voy a poner atención en eso, no sabía, me vengo enterando. Estoy muy emocionada por este nuevo chisme, le voy a escribir ahorita mismo, le voy a decir ‘papacito mi amor’. Es que estoy soltera, pero nunca sola, entonces vamos a ver que nos depara”, comentó González.

El conductor estaría interesado en Manelyk González, según algunos rumores (Foto: Raúl Araiza / Instagram)

¿MANELYK GONZÁLEZ PUEDE INICIAR UNA RELACIÓN CON RAÚL ARAIZA?

Manelyk González respondió una pregunta que le hicieron sobre las posibilidades de formar un vínculo sentimental con Raúl Araiza, pero ella lo descartó, ya que no quiere involucrarse con nadie de su trabajo.

“Estoy soltera, pero no quiero compromisos y menos con mis compañeros de trabajo y eso incluye a todos”, dijo tajantemente.