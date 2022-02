Manelyk González le debe su fama a las redes sociales, pero en especial a su paso por los reality shows, principalmente en “Acapulco shore”, donde coincidió con Celia Lora, forjando una gran amistad que traspasó las pantallas, pero que no fue para siempre, aparentemente.

Hace unas varias semanas ambas influencer dejaron de ser amigas, sorprendiendo sus fanáticos, quienes siempre las habían visto juntas y pasándola muy bien en los programas de televisión.

La propia Manelyk González ha hablado al respecto en una reciente entrevista con “El minuto que cambió mi destino”. Delante de Gustavo Adolfo Infante, la joven dio detalles de su distanciamiento con la hija de Álex Lora.

Celia Lora ya no quiere ser amiga de Manelyk González por lo sucedido en "La casa de los famosos" (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ DEJARON DE SER AMIGAS?

Todo sucedió en el reality “La casa de los famosos” cuando Manelyk Gonález ingresó luego de varias semanas después de haber comenzado oficialmente. Allí encontró a su amiga Celia Lora.

La hija del cantante de El Tri se molestó con González porque se hizo amiga de Alicia Machado, con quien tenía una marcada enemistad en pantallas.

“Llego a La casa de los famosos casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llegó y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar no a hacerme enemigos por ella”, dijo la influencer.

Incómoda por lo sucedido, Manelyk González aseguró que ella no está para rogar una amistad a nadie y que ve como absurdo que su entonces amiga se haya molestado por eso.

“Celia Lora debería tener todo muy claro porque creció en la farándula. ‘No le hables a tal, solo tienes que estar conmigo, eres una maldita porque le hablaste a Alicia Machado que es mi enemiga’... no es la vida real, pero bueno, no me quiere hablar y tampoco le voy a rogar la amistad a nadie”, añadió.

LOS RECLAMOS DE CELIA LORA

En la misma entrevista, González contó todo lo que su examiga le dijo con el intento de hacerla sentir mal y humillarla por el simple hecho de hablarle a Alicia Machado dentro de “La casa de los famosos”.

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, traicionera, maldita, haces todo por dinero, bájate de tu tabique, no sabes hacer nada, ¿qué te pasa? creciste por mí, llegaste por mí y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La casa de los famosos”, complementó Manelyk.