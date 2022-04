El protagonista de “La desalmada”, José Ron, utilizó su Instagram para expresar el pesar que lleva por estos días tras la pérdida de un ser querido. El actor mexicano de 40 años, que también formó parte del reparto de la nueva versión de “Rubí”, “Te doy la vida”, “Por amar sin ley”, recibió la inmediata solidaridad y pésame de colegas y seguidores por el fallecimiento de un amigo muy querido y especial. Conoce de quién se trata.

Con 18 años de carrera artística, José Ron se encuentra en una etapa de consolidación como actor, pero en medio de ello le llegó una noticia trágica, situación que lo ha tenido de duelo y por el cual no ha estado tan activo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, algunos días después Ron decidió hacer público su luto.

Su novia, la modelo y presentadora argentina, Luciana Sismondi, con quien ya tendría planes de casamiento -se especula, también le dio sus muestras públicas de solidaridad: “Ahora está en paz, mi amor. Un angelito más que nos cuida”, comentó.

José Ron se mostró muy afectado por la partida de 'su mejor amigo' (Foto: José Ron / Instagram)

¿QUIÉN ES EL MEJOR AMIGO DE JOSÉ RON QUE FALLECIÓ?

José Ron publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “Vuela alto, Skiro! Siempre serás mi chingón! Me dueles mucho y te voy a extrañar muy pero muy cabrón!!! GRACIAS por todo el amor que me diste!!! TE AMO”. El mensaje es para uno de sus hijos de cuatro patas, quien era desde hacía muchos años un miembro más de su familia.

En la misma publicación, colegas, como la actriz argentina Cecilia Galliano, quien compartió set de grabación con el actor en la telenovela “La desalmada”, le envío sus condolencias. “Lo siento mucho, José, te abrazo con el corazón”, escribió.

“Skiro tuvo una excelente vida a tu lado y fue muy amado. Vuela alto, Skiro, y descansa en paz, a los que te seguimos de hace tiempo nos queda claro el amor que le tienes”, le escribió uno de los cientos seguidores que se pronunciaron. Vale precisar que José Ron tiene casi 4 millones de seguidores en Instagram.

JOSÉ RON Y SU DESEO: ABRIR REFUGIO PARA PERROS DE LA CALLE

El natural de Guadalajara siempre ha demostrado su amor por los canes. “(Los perros son) Parte de mi vida, son como mis hijos y el que me los pueda traer para acá para mí también es muy importante. Yo sí sufro, yo sí los extraño mucho, aquí que se puede, me los traigo sin dudarlo y aquí están, aquí me acompañan y la pasamos muy bien”, dijo el actor al canal de Las Estrellas el día que llevó a Skiro a una locación de “La Desalmada”.

Su afecto por los perros va al punto de querer ayudar a aquellos que no tienen casa. “Quisiera en el futuro hacer una institución que ayude a los perros de la calle, tener dónde bañarlos, alimentarlos, cuidarlos, para que la gente los pueda adoptar; me encantaría poder hacer algo por ellos y ayudarlos, eso sería increíble”, dijo el actor en otra ocasión al programa “EstiloDF”.