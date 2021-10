José Ron y Livia Brito son los protagonistas de “La desalmada”, telenovela que emitirá su capítulo final el viernes 29 de octubre; y hace algún tiempo los actores fueron pareja en la vida real, poniéndole punto final a su relación por una supuesta infidelidad por parte de la cubana. Precisamente, este tema fue discusión durante una entrevista que le hizo el programa Hoy al actor.

Es indudable la química que tienen los actores que dan vida a Rafael Toscano y Fernanda Linares en “La desalmada”, incluso fuera de la pantalla. Lo que ha llamado la atención de todos, pues terminaron su romance en medio de una polémica. El tema ha vuelto a surgir durante la promoción del final de la telenovela, pues, según reportan medios mexicanos, se les ha visto muy cariñosos últimamente.

En el programa “Hoy”, conducido para Andrea Legarreta y Galilea Montijo, le cuestionaron al actor sobre si le costó “desconectarse” de lo que llegó a sentir por Brito. ¿Qué es lo que respondió el galán de telenovelas?

José Ron y Livia Brito protagonizando a Rafael y Fernanda, respectivamente, en “La desalmada” (Foto: José Ron/Instagram)

LA PREGUNTA PICANTE A JOSE RON SOBRE LIVIA BRITO

Durante la charla, Andrea Legarreta fue directa y tocó el tema. “Ya, de verdad, si me da morbito pensar… o sea, cuando fueron novios, y se amaron y todo, bueno no sé si se amaron o se quisieron, y se besaban sus bocas normales, como de novios pues, y luego pasan los años, y cada uno tiene sus historias, pero ¿no pasa nada?, ¿si logras como desconectar a la persona de…?”, preguntó la conductora.

Aunque José Ron respondió, no quiso ahondar más sobre el tema. De hecho, el actor resaltó que se llevan bien, porque siguen siendo buenos amigos e, independientemente de todo lo que pasó, la química entre los personajes siempre se mantuvo, y al fin de cuentas es su trabajo.

“Bueno mira, uno: no fuimos novios, o sea, salimos, no fuimos novios, y bueno, queda ahí eh… no sé, aprovechamos la química, la buena onda de llevarnos bien, y al final creo que la química está ahí en la pantalla, en los personajes, y el público lo ha recibido también de buena manera”, señaló el actor.

Cabe mencionar que Livia Brito y José Ron se conocieron en los sets de “Muchacha italiana viene a casarse”. Tiempo después trascendió que estuvieron saliendo, pero una supuesta infidelidad de la actriz con el cantante Lenny de la Rosa fue lo que le puso fin a su romance.