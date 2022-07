Kate del Castillo siguió los pasos de su padre y se volvió una de las actrices más conocidas por su participación en telenovelas como “La reina del sur”. Desde hace décadas, Eric del Castillo, ha participado en decenas de películas y series, además de estar muy unido a sus hijos. Sin embargo, el mayor de ellos, no se lleva bien con la nueva familia que ha formado.

Antes de casarse con Kate Trillo, la madre de la protagonista de “Ingobernable”, el actor estuvo casado durante algunos años con Roxana Billini, con quien tuvo a su hijo mayor, Ponciano del Castillo.

“Me enamoré mucho de esta persona en una película y decidimos casarnos. Duré casi cinco años casados, tuve un hijo, mi hijo Ponciano, lo quiero mucho”, comentó en alguna ocasión el intérprete de “Perro callejero”.

¿POR QUÉ EL HERMANO DE KATE DEL CASTILLO NO SE LLEVA BIEN CON SU FAMILIA?

Aunque Eric del Castillo ha tratado de tener una familia unida, la verdad es que su primogénito no se lleva bien con sus otras hijas y su esposa. Esta situación deja al actor de ahora 88 años muy apenado.

“No hay química y hay recelo. Es normal, ese es mi prietito de dolor”, confesó.

Ponciano del Castillo es el hermano mayor de Kate del Castillo, pero casi no tienen contacto (Foto: Intrusos)

De la misma forma, Kate Trillo, la madre de Kate del Castillo, confirmó las declaraciones de su esposo. En una entrevista para “Intrusos”, explicó que no mantiene contacto alguno con Ponciano. Incluso, debido a la mala relación que tienen, Ponciano no habría ido a visitar a su padre cuando estuvo delicado de salud.

“Él y yo no tenemos contacto. Si yo vengo al teatro, él no viene ese día. Lo siento, qué feo hablar de esto, pero así es. Ni el nombre se menciona. Pasaron los años y se fue descomponiendo la cosa y no quiere, yo no puedo. Es un tema intocable en la casa”, explicó.

Aunque ella aseguró no estar afectada por este distanciamiento, quien sí se muestra preocupado y triste es Eric del Castillo. Por ello, en algunas ocasiones intentó acercarse a él, pero fue rechazada.

“Ya lo he tratado muchas veces (hacer las paces), pero no. No hay modo, pero así vivimos felices. Hablo por mí, no por mi marido”, aclaró.

Mientras tanto, Verónica del Castillo, la segunda de las hijas, también explicó cómo era su relación con su hermano, Ponciano. Según contó, cuando eran pequeños solía molestarlas, pero eran travesuras usuales de niños.

“De chicas convivimos con él, era medio gandalla. Nos rompía nuestros juguetes a veces, nos tiraba nuestras casas de campaña, pero convivíamos. Mi mamá tuvo muy buena intención de integrarlo. En el fondo, sé que lo quiere y lo quiso”, explicó.