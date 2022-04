La actriz Kate del Castillo alcanzó su punto máximo de fama con su protagónico en “La reina del sur” y desde entonces se ha convertido en uno de los personajes más queridos por la opinión pública y, por lo tanto, en una de las más buscadas por la prensa local, que hace de todo por conseguir informaciones o declaraciones acerca de sus nuevos proyectos y de su vida personal.

Ese empeño que los hombres de los medios de comunicación emplean por conseguir su trabajo, muchas veces suele generar un gran desorden e incomodidad en todos los presentes, incluso en la propia artista de 49 años, quien ha tenido que soportar todo ello en una reciente aparición pública.

Es más, su malestar fue tanto que ella misma se cansó y tuvo unas fuertes palabras en contra de los periodistas, asegurando que ella estaba siendo acosada y que no tenía ningún problema de responder las preguntas, pero todo debía cumplir cierto orden y respeto hacia todos los que estaban alrededor.

Kate del Castillo es recordada por haber protagonizado "La reina del sur" (Foto: Getty Images)

¿QUÉ PASÓ CON KATE DEL CASTILLO?

La reconocida actriz mexicana estuvo presente en Foro Milan para develar una placa como madrina de la obra “Hamlet”, por lo que varios medios de comunicación fueron hasta el lugar con el objetivo de obtener las mejores imágenes y declaraciones por parte de ella.

Lamentablemente, las ganas de estar cerca a Del Castillo en el evento por parte de los periodistas causó ciertos problemas y desorden, así que el equipo de seguridad se puso manos a la obra y evitó que la artista sea asediada de gran manera.

El accionar de la seguridad de la actriz no fue muy bien recibida por los periodistas, quienes se quejaron y provocaron que Kate del Castillo se moleste y defienda a su equipo.

“¿Es en serio lo que me estás diciendo? Ellos a eso se dedican, a cuidarme y ustedes me están poniendo el micrófono aquí (en la cara), no me salgas con eso. Yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí, no nos dejan caminar, o sea, de verdad, no le echen la culpa a mi seguridad”, comentó Kate del Castillo.

Tras esas palabras, los ánimos entre todas las partes involucradas se calmaron y ella procedió a responder algunas preguntas por parte de los comunicadores.

¡Kate del Castillo protagonizó un zafarrancho con la prensa a su llegada a un evento donde fue la madrina de una obra de teatro! 😱💃📺 #VLA #EsteLunesVoy >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/VJC9AcJXKK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 25, 2022

KATE DEL CASTILLO Y EDGAR BAHENA

Desde hace varias semanas en los medios de comunicación y en las redes sociales se habla del nuevo interés amoroso de Kate del Castillo. Se trata de Edgar Bahena, un director de fotografía que conoció durante las grabaciones de “La reina del sur” y que incluso ya conoce a la familia de la actriz.

Es por ello que, en el mencionado evento teatral, la artista recibió una pregunta al respecto y ella no tuvo problema en reconocer que sí está enamorada, aunque no dio mayores detalles al respecto, dando a entender que ese tema de su vida prefiere manejarlo de la manera más privada posible. “Estamos muy contentos. Sí, estoy muy enamorada”, manifestó.

¿QUIÉN ES EDGAR BAHENA?

Edgar Bahena es un director de fotografía que también trabaja en “La reina del sur”, pero que no es alguien con tanta fama como la actriz Kate del Castillo.

Ambos se conocieron en la tercera temporada de la serie ya mencionada, pero el flechazo recién se habría dado en las grabaciones de la cuarta entrega.