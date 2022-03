A pesar de que han pasado más de seis años desde la primera vez que Kate del Castillo y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se vieron las caras, las experiencias que vivió la protagonista de “La Reina del Sur” aún siguen latentes y cada vez que se le toca el tema su semblante cambia por completo.

Y no es para menos, pues a partir de las reuniones que tuvo con el capo de la droga, ella sufrió una “persecución política”. “No sé por qué esa cacería tan terrible hacía mí. Me he preguntado todo: ¿por qué el ataque tan fuerte? (…). Estoy quebrada. He estado pagando abogados en los Estados Unidos y México por varios años”, señaló muy mortificada la actriz a Los Angeles Times.

Situación que cambió con la llegada al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues pudo regresar al país azteca; no solo ello, ya que inició acciones legales contra la anterior administración, específicamente contra la desaparecida Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

A raíz de las cosas que se dijeron sobre la actriz de 49 años, te contamos cómo conoció al líder del cartel de Sinaloa.

La actriz mexicana Kate del Castillo posa con una botella de su marca de tequila "Honor" durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2018 (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

LA VEZ QUE KATE DEL CASTILLO CONOCIÓ A ‘EL CHAPO’ GUZMÁN

A continuación, todos los pormenores que llevaron a la reconocida mexicana conocer a este poderoso individuo, que fue condenado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua por delitos de narcotráfico, más 30 años por violencia con armas y otros 20 por lavado de activos.

Todo comenzó por un tuit

A inicios de 2012, Kate del Castillo publicó, en su cuenta de Twitter, una carta dirigido al capo de la droga. “Hoy creo más en [Joaquín] El Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas (…) para su propio beneficio y riqueza”, señalaba.

En ese mismo mensaje le proponía que empezara a “traficar con amor”. “Sr. Chapo, ¿no estaría padre que comenzara a traficar con el bien? Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle (…), con traficar con políticos corruptos y no con mujeres ni niños que terminan como esclavos”, se leía en parte de escrito.

Contacto por mensajes

Tuvieron que pasar más de dos años, agosto de 2014, para que el líder del cartel de Sinaloa ordenara a sus abogados buscar a la actriz para que lo asesore en la producción de su película autobiográfica. Pero las conversaciones no se dieron directamente, sino con los hombres de leyes.

Debido a que Del Castillo ya estaba en la mira de las autoridades por el polémico tuit que escribió años atrás, le realizaron un seguimiento y descubren que se habían reunido hasta en cuatro ocasiones con los abogados. La primera se dio cuando el capo aún estaba detenido en El Altiplano y desde ahí le escribía cartas.

Joaquín "El Chapo" Guzmán es escoltado a un helicóptero en el aeropuerto de la Ciudad de México el 8 de enero de 2016 luego de su recaptura durante una intensa operación militar en Los Mochis (Foto: Omar Torres / AFP)

Se comunican por mensajes

Para junio de 2015, las negociaciones para el desarrollo de la película estaban avanzadas, pero hasta ese momento todos los diálogos eran por un intermediario. Fue así que uno de los abogados del narcotraficante le entregó a Kate un celular para conversar directamente con Guzmán.

Las conversaciones serían a través de mensajes de texto, tal como sucedió en adelante. Fue así como él comenzó a sentir confianza en esta mujer hasta que deciden verse personalmente.

Coordinaciones para el primer contacto personal

Kate del Castillo se encuentra el 25 de septiembre de 2015 con los abogados del capo y coordinan el día de la reunión.

Ella aprovechó para decirles que en la fecha pactada asistiría el reconocido actor estadounidense Sean Penn y dos productores de Hollywood. Algo que consultaron con el ‘El Chapo’, quien no dudó en aceptar y ordenar que se le compre un celular a la actriz.

Kate del Castillo fue llamada por la Fiscalía General para dar información luego de reunirse con el actor estadounidense Sean Penn y el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera alias " Chapo Guzmán" en octubre de 2015 (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

El encuentro

El 2 y 3 de octubre de 2015 fueron los días que ambos personajes al fin se conocieron personalmente y pudieron estrecharse la mano. Para ello, Del Castillo y sus acompañantes arribaron en un vuelo privado a Guadalajara y se dirigieron a un hotel para dejar sus maletas.

Tras ello salieron en unidades rumbo a Tepic y luego de ingresar por una brecha, donde había una pista aérea, se vio alzar el vuelo a dos avionetas.

La actriz mexicana Kate del Castillo posa durante la segunda edición de los premios Iberoamericanos de Cine Platino en Marbella el 18 de julio de 2015 (Foto: Jorge Guerrero/AFP)

¿Qué pasó entre Kate del Castillo y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán?

La protagonista de “La Reina del Sur” contó en una entrevista con el programa “Red Table Talk: The Estefans” todo lo que pasó cuando conoció a ‘El Chapo’, quien le había cedido los derechos para hacer su película biográfica. Aunque aparentemente todo estaba bien, ella temió por su integridad, pues pensó que iba a abusar de ella y hasta matarla.

Recordó cuando el narcotraficante la llevó a la habitación, donde ella iba a descansar. “Me dijo: ‘Amiga, creo que necesitas ir a dormir’. Nosotros ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí y fue cuando pensé que me iba a violar y después me iba a matar o algo como eso. ¿Y sabes algo? Él pudo haber hecho cualquier cosa que se le antojara, ¡qué podía hacer yo!”, relató.

Luego de ello, la actriz contó que le realizó una propuesta al líder del cartel de Sinaloa. “Sabe qué, pensando en la película, qué tal, don Joaquín, si donamos un poco del dinero que se recabe para todas aquellas personas que han perdido a algún familiar a causa del crimen organizado. Yo pensaba que me iba a matar o me iba a hacer algo, pero esa era mi única oportunidad. Entonces, me miró con sus grandes y poderosos ojos y me dijo: ‘Eso es lo que me gusta de ti, hagámoslo’. Nos abrazamos y dijo: ‘Me voy’ y se fue, literalmente me arrastré a la cama, las piernas me temblaban, no podía creerlo. Me tumbé en la cama sin quitarme nada”.

Aunque pensó que ese había sido el fin y ya no volvería ver más a Guzmán, una hora después llamaron a su habitación y le dijeron para irse de inmediato, pues alguien iba a llegar. “Casi 24 horas después de que nos fuimos, los militares llegaron al lugar y comenzaron a disparar”, recordó. Después, no lo vio nunca más, toda vez que fue recapturado el 8 de enero de 2016.